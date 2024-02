O Presidente da República, João Lourenço, exonerou esta quarta-feira, em Luanda, Palmira Leitão Barbosa, do cargo de Ministra da Juventude e Desportos.

Em outro diploma, o Chefe de Estado nomeou Rui Luís Falcão Pinto de Andrade para o cargo de ministro da Juventude e Desportos.

Rui Luís Falcão Pinto de Andrade, recentemente afastado do cargo de director do BP do MPLA para Informação e Propaganda, entre outros, ocupou os cargos de governador das províncias de Benguela e do Namibe.VIC