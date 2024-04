Câmara aprova pacote de ajuda de 95 biliões de dólares para Ucrânia, Israel e Taiwan

A Câmara dos Representantes dos EUA aprovou no sábado (20), com apoio bipartidário, um pacote de ajuda externa de quatro partes, no valor de 95 mil milhões de dólares, para a Ucrânia, Israel e Taiwan, colocando a legislação há muito sitiada na rota certa para a promulgação, após um longo e difícil caminho no Congresso.

A legislação inclui 60 mil milhões de dólares para a guerra em curso de Kiev contra a invasão de Moscovo, bem como 26 mil milhões de dólares para Israel e ajuda humanitária para civis em zonas de conflito, incluindo Gaza, e oito mil milhões de dólares para a região Indo-Pacífico.

“Hoje, os membros de ambos os partidos na Câmara votaram para promover os nossos interesses de segurança nacional e enviar uma mensagem clara sobre o poder da liderança americana no cenário mundial. Neste ponto de inflexão crítico, uniram-se para responder ao apelo da história, aprovando uma legislação de segurança nacional urgentemente necessária, pela qual lutei durante meses para garantir”, disse o presidente Joe Biden num comunicado no sábado.

“Exorto o Senado a mandar rapidamente este pacote para a minha mesa para que eu possa assiná-lo e possamos enviar rapidamente armas e equipamentos para a Ucrânia para atender às suas necessidades urgentes no campo de batalha”, observou Biden.

TikTok

O presidente da Câmara, Mike Johnson, um republicano da Louisiana, estruturou os projetos de lei para que todos possam ser combinados em um após a aprovação de cada projeto individual, para evitar que a oposição a qualquer peça atrapalhe todo o acordo.

Espera-se que o Senado de maioria democrata aprove a legislação já na terça-feira e depois a envie à mesa do presidente Joe Biden para ser sancionada.

“O mundo está a seguir o que o Congresso faz”, disse a Casa Branca em comunicado na sexta-feira. “A aprovação desta legislação enviaria uma mensagem poderosa sobre a força da liderança americana num momento crucial. A administração insta ambas as câmaras do Congresso a enviarem rapidamente este pacote de financiamento suplementar à mesa do presidente.”

O projeto de lei que impõe novos limites à plataforma de rede social TikTok foi a primeira das quatro medidas aprovadas, no sábado, com uma votação de 360-58. Essa medida exige que a Bytedance, empresa chinesa dona da TikTok, venda a sua participação dentro de um ano ou enfrentará uma proibição nos Estados Unidos. Também permitiria ao presidente impor novas sanções contra a Rússia e o Irão.

O segundo projeto de lei, aprovado por uma maioria bipartidária de 385-34 votos, dá biliões em ajuda à região Indo-Pacífico. O montante de oito mil milhões de dólares destina-se a combater a China através do investimento em infra-estruturas submarinas e de ajudar Taiwan através de financiamento militar.

O terceiro a ser aprovado foi um pacote de ajuda significativo – 60 mil milhões de dólares – para a Ucrânia na sua guerra em curso contra a Rússia. O projeto foi aprovado com uma votação de 311-112.

O projeto de lei tem implicações importantes não apenas para a Ucrânia, mas para toda a Europa, de acordo com Steven Moore, fundador do Ukraine Freedom Project, que fornece ajuda humanitária e militar às linhas da frente.

“[O presidente russo] Vladimir Putin deixou claro que se ele tomar a Ucrânia, os próximos serão os países da NATO”, disse ele à VOA. “Isto não se trata apenas da Ucrânia. Trata-se de enfrentar um ser humano terrível que quer subjugar o resto da Europa.”

“Isto envia uma mensagem ao [presidente russo] Vladimir Putin, ao Irão, à Coreia do Norte e à China, de que não estamos a abdicar do nosso papel como líderes no mundo”, acrescentou Moore, que reside em Kiev.

A aprovação do projeto de lei na Câmara ocorre após um esforço republicano de um mês para bloquear a ajuda adicional à Ucrânia.

“Acho que a liderança republicana atrasou isso desnecessariamente”, disse o representante Adam Smith, um democrata do estado de Washington, ao serviço ucraniano da VOA, no sábado.

Necessidades humanitárias

Smith disse que espera que a ajuda seja entregue à Ucrânia “quase imediatamente” assim que a legislação for aprovada pelo Senado e assinada pelo presidente Biden.

A última medida aprovada foi um pacote de 26 mil milhões de dólares para Israel, incluindo 9,1 mil milhões de dólares para as necessidades humanitárias.

Biden reafirmou o apoio ao pacote de ajuda, no início desta semana. “Israel enfrenta ataques sem precedentes do Irão e a Ucrânia enfrenta bombardeamentos contínuos da Rússia que se intensificaram dramaticamente no último mês”, disse num comunicado.

“A Câmara deve aprovar o pacote esta semana e o Senado deve segui-lo rapidamente”, acrescentou Biden. “Vou assinar isto imediatamente para enviar uma mensagem ao mundo: estamos ao lado dos nossos amigos e não permitiremos que o Irão ou a Rússia tenham sucesso.”

As votações do fim de semana seguem-se a uma rara demonstração de bipartidarismo na sexta-feira, quando uma coligação de legisladores na Câmara ajudou o pacote de ajuda externa a ultrapassar um obstáculo processual para fazer avançar a legislação em quatro partes. A votação de sexta-feira foi aprovada por 316-94.