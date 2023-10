BAI eleito banco “Mais Seguro de Angola”

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) foi distinguido recentemente com o prémio de Banco Mais Seguro em Angola em 2023, pela prestigiada revista norte-americana Global Finance.

O prémio, enquadrado na 32ª edição anual do ranking dos bancos mais seguros do mundo, é resultado do desempenho do BAI na avaliação de “ratings” de longo prazo em moeda estrangeira, das agências de notação financeira Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch, entre os 1000 maiores bancos do mundo.

Em uma nota de imprensa chegada hoje à ANGOP, o presidente da Comissão Executiva do BAI, Luís Léis, disse que diversos factores macroeconómicos tornam o momento actual particularmente complexo, devido à pressão sobre a economia e a sociedade.

“Com a confiança e fidelidade dos nossos clientes, com a competência, compromisso e empenho dos nossos colaboradores e com o apoio estratégico dos accionistas, estamos mais que certos que o BAI continuará a prestar um contributo expressivo na minimização dos impactos deste momento mais desafiante, seja para o país como para a economia mundial”, sublinhou o gestor.

A revista Globa Finance, fundada em 1987, possui leitores em 193 países, tendo uma tiragem de 50.000 exemplares.

Com uma vasta experiência em mercados financeiros, tornou-se uma referência na área da banca e tem como público-alvo os maiores gestores de carteiras de investimento internacionais.