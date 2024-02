Megaprojetos começam a corroer a riqueza financeira da Arábia Saudita

A Arábia Saudita tem sido uma esteira rolante de planos de gastos emblemáticos nos últimos anos: um empreendimento imobiliário de US$ 48 bilhões ancorado por um cubo de quatrocentos metros de altura; uma companhia aérea global para rivalizar com os gigantes da aviação; uma fusão com o PGA Tour de golf; um investimento de US$ 100 bilhões em chips e eletrônicos, só para citar alguns exemplos.

Tudo isto custo muito caro, mesmo para um país rico em petróleo.

O fundo soberano do país, encarregado de financiar estas iniciativas, anunciou o mês passado que os seus níveis de caixa em setembro tinham caído cerca de três quartos, para cerca de 15 bilhões de dólares, o nível mais baixo desde Dezembro de 2020, quando o fundo chegou perto de 200 bilhões de dólares.

Para manter abertas as torneiras dos gastos, o reino recorreu a uma ferramenta que evitou nas últimas décadas: o empréstimo. Também planeja outra venda gigantesca de ações da joia da coroa do país, a gigante petrolífera Saudi Aramco, segundo The Wall Street Journal.

Os enormes gastos e empréstimos sublinham as ambições expansivas do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman para o país e mostram como poderia enfrentar tensões orçamentais num mundo de taxas de juro elevadas e preços moderados do petróleo .

O reino está agora a meio caminho de um plano de desenvolvimento económico denominado Visão 2030, que visa transformar a Arábia Saudita numa potência economicamente diversificada. O Príncipe Mohammed descreveu a sua visão de transformar o Médio Oriente na “nova Europa”.

O país encomendou na primavera passada 35 bilhões de dólares em jatos da Boeing, metade para a nova companhia aérea. O fundo soberano abalou a economia do golfe e do futebol profissional através de uma proposta de fusão da sua LIV Golf e da PGA e de ofertas pesadas para contratar jogadores de futebol da Premier League para a liga saudita local .

Há também novos compromissos, incluindo um plano para gastar 38 bilhões de dólares no desenvolvimento de um setor de desportos eletrónicos e de videojogos e na criação de uma indústria local de produção de automóveis elétricos.

A Visão 2030, aliada a movimentos de liberalização social , como a integração das mulheres na força de trabalho e uma política externa mais activista , têm sido assinaturas do governo de facto do Príncipe Mohammed sobre o país de 36 milhões de pessoas.

Acadêmicos que estudam o fundo dizem que ele poderá precisar de centenas de bilhões de dólares do Estado saudita para financiar todos esses projetos. O plano para 2030 prevê que o fundo soberano, conhecido como Fundo de Investimento Público, administre 2 biliões de dólares em activos, acima dos 718 bilhões de dólares registados em setembro. O PIF disse que espera receber mais financiamento do governo.

Ao mesmo tempo que os gastos aumentaram, as receitas petrolíferas diminuíram. A Arábia Saudita exporta petróleo a 75% da sua capacidade de produção.

O FMI estimou que os preços do petróleo precisariam de estar acima dos 86 dólares por barril para equilibrar o orçamento do governo. Outros analistas são mais pessimistas, estimando que o preço do petróleo deverá situar-se na faixa dos 90-100 dólares por barril.

Este ano, espera-se que a Arábia Saudita tenha um défice orçamental de 21 bilhões de dólares, ou cerca de 2% do produto interno bruto do país. Riade prevê que terá pequenos défices anuais até 2026, uma mudança em relação à previsão anterior de excedentes.

Para compensar a diferença, a Arábia Saudita começou o ano com duas vendas massivas de dívida. No início de Janeiro, o governo apanhou os investidores desprevenidos com uma oferta de obrigações no valor de 12 bilhões de dólares . Poucos dias antes, estimou que iria contrair empréstimos de cerca de 9 bilhões de dólares dos mercados de dívida internacionais durante todo o ano de 2024. Algumas semanas mais tarde, a PIF vendeu separadamente 5 bilhões de dólares em obrigações.

Fora dos EUA, a Arábia Saudita tem mais obrigações denominadas em dólares – cerca de 100 mil milhões de dólares – do que qualquer entidade no mundo, exceto o Banco Mundial.

Ninguém prevê um colapso financeiro iminente para o país, que tem bastante margem de manobra fiscal. A dívida da Arábia Saudita deverá atingir 26% do seu produto interno bruto este ano, depois de ter atingido o nível mínimo de 1,5% há uma década, de acordo com a Capital Economics.

Esses níveis de dívida são conservadores. As reservas em moeda estrangeira no banco central saudita rondam os 400 bilhões de dólares, abaixo dos 700bilhões de dólares em 2015. A Arábia Saudita utiliza esse dinheiro para manter a ligação da sua moeda ao dólar e, no passado, transferiu parte para o PIF .

Autoridades da Arábia Saudita dizem que querem que investidores externos ajudem a dividir o fardo. O país implementou recentemente reformas judiciais para tornar o sistema jurídico mais favorável ao dinheiro externo. Mas o investimento estrangeiro direto em projetos para 2030 tem sido limitado. Persistem preocupações sobre gerações anteriores de desenvolvimentos ambiciosos que mais tarde estagnaram.