23 Laureados do Prémio Nobel de Economia apoiam Kamala Harris para Presidente dos Estados Unidos

23 economistas vencedores do Prémio Nobel de Economia, desde o Professor Joseph Stiglitz da Universidade de Columbia a Daron Acemoglu do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, divulgaram uma carta endossando Kamala Harris para Presidente dos Estados Unidos, nas próximas eleições a 5 de novembro.

Na carta, citada pela Bloomberg, os economistas disseram: “simplificando, as políticas de Harris resultarão num desempenho económico mais forte, com um crescimento económico mais robusto, mais sustentável e mais equitativo”.

As políticas de Donald Trump, acrescentaram os autores da carta, “levariam a preços mais elevados, défices maiores e maior desigualdade”. Quanto a Harris, escreveram que esta “enfatizou políticas que fortalecem a classe média, aumentam a concorrência e promovem o empreendedorismo. Questão após questão, a agenda económica de Harris fará muito mais do que a de Donald Trump para aumentar a força económica e o bem-estar da nossa nação e do seu povo.”

Segundo os autores da carta, a agenda económica de Trump dá muito que condenar. Qualquer uma das políticas económicas si só seria suficiente para desqualificar um candidato, mas o facto de Trump ter proposto todas elas é um indicador suficientemente claro de quanto a economia estaria em risco se ele fosse reeleito.

Interferindo com a Reserva Federal

Trump e o seu candidato a Vice-Presidente, o senador do Ohio J.D. Vance, propuseram acabar com a independência da Fed e dar ao presidente uma palavra a dizer na política monetária, como a fixação das taxas de juro.

A independência do banco central é uma componente fundamental das economias estáveis. Os investigadores descobriram uma relação causal clara: quanto mais independente for o banco central, mais baixas serão as taxas de inflação. Mesmo quando se olha apenas para os EUA, a pressão política do presidente faz subir os preços.

Interferir nas agências de estatística

A administração Trump interferiu no censo de 2020, encerrando a contagem antecipadamente e pressionando os burocratas do Census Bureau a mudarem a sua metodologia. Estes trabalhadores, funcionários públicos protegidos, resistiram, como mostram os e-mails revelados pelos pedidos da Lei da Liberdade de Informação.

Mas Trump propôs substituir muitos funcionários públicos por nomeados políticos através do Anexo F, uma táctica que tentou no final da sua presidência, e os republicanos já estão a atacar o Bureau of Labor Statistics. O que está em causa é a divulgação fiável de dados económicos.

Tarifas excessivas

Trump defendeu um imposto de importação de 20% sobre todos os bens de todos os países, mas taxas mais elevadas para a China e automóveis do México. As tarifas do tempo de Trump no cargo são um bom campo de provas.

Os economistas concordam universalmente que as tarifas aumentam os preços para os consumidores porque são as empresas nacionais que importam os bens que pagam as tarifas e depois tentam transferir esses custos para os consumidores. Como resultado, as tarifas demonstraram reduzir o crescimento do PIB. Quanto mais elevadas e mais amplas forem as tarifas, mais elevados serão os preços para os consumidores dos EUA.

Défices orçamentais mais amplos

O governo federal regista défices de biliões de dólares e o Comité para um Orçamento Federal Responsável determinou que as propostas políticas de Trump são duas vezes mais caras que as de Harris. Kamala Harris propõe menos despesas novas do que Trump e quer aumentos nas receitas fiscais para pagar as despesas, o que Trump não quer.

A pressão adicional sobre a saúde fiscal vem da Segurança Social, que não aumenta directamente o défice, mas o Congresso deve ao programa alguns biliões de dólares, actualmente mantidos num fundo fiduciário. O Comité para um Orçamento Federal Responsável concluiu que as propostas de Trump para a Segurança Social aumentariam o défice do programa em mais 2 biliões de dólares e esgotariam o fundo fiduciário três anos antes do actualmente projectado em 2035.

Na sua carta, os laureados com o Nobel enfatizaram a importância do Estado de direito, da certeza económica e da certeza política, que, segundo eles, estavam “entre os mais importantes determinantes do sucesso económico”. O facto de muitos dos CEO que estão a negociar com Trump o fazerem preocupados com os seus planos abertos de retaliação contra os inimigos apenas prova o ponto de vista destes economistas.