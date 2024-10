Outro revés para os produtores de petróleo, as exportações de gasóleo da China caem para o nível mais baixo desde 2023

As exportações de gasóleo da China atingiram o nível mais baixo desde junho de 2023, enquanto as refinarias se debatiam com uma quota de expedição limitada e margens próximas do ponto de equilíbrio.

As cargas caíram para 350 mil toneladas no mês passado, segundo os dados alfandegários divulgados na sexta-feira. Isto é menos de metade do nível de agosto e 71% abaixo de setembro do ano passado. As exportações de gasolina foram de 730 mil toneladas, o valor mais baixo desde abril.

As refinarias do principal exportador de produtos petrolíferos da Ásia foram prejudicadas por um abrandamento do crescimento nacional, bem como pela descarbonização gradual da frota de transporte do país. A procura aparente de petróleo caiu 7% em setembro, segundo dados divulgados na sexta-feira, sublinhando os desafios da indústria.

O preço do petróleo Brent, referência internacional, fechou sexta-feira nos 76,06 dólares por barril, depois de uma subida esporádica devido às tensões entre Israel e o Irão.

Neste ambiente, as refinarias têm vindo a reduzir as tiragens, reduzindo a produção de gasóleo, ao mesmo tempo que têm cerca de 9 milhões de toneladas de quota de exportação restantes para o resto do ano, de um total de 41 milhões, segundo a consultora de energia JLC. Pequim divulgou uma quota de embarque inferior ao esperado no mês passado.

A margem nas exportações de gasóleo dos portos do sul da China foi de apenas 46 yuans (6,50 dólares) por tonelada em setembro, em comparação com 82 yuans em agosto, segundo dados da Mysteel OilChem. Em toda a região, os lucros da produção de gasóleo a partir do petróleo bruto – demonstrados através dos chamados crack spreads – caíram para 12 dólares por barril no final de setembro, em comparação com os 32 dólares por barril do ano passado.

Espera-se que as refinarias chinesas reduzam as exportações de gasóleo em mais de 30% este mês, em comparação com o ritmo de setembro, segundo a OilChem.