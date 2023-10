Base militar americana atacada por drones na Síria

Uma base militar no sul da Síria, onde as tropas dos EUA mantiveram presença para treinar forças como parte de uma ampla campanha contra o grupo do Estado Islâmico, foi atacada por drones na quinta-feira, disseram duas autoridades dos EUA à Associated Press.

Um drone foi abatido, mas outro causou ferimentos leves, disse um dos funcionários, que falou sob condição de anonimato para discutir o assunto antes de um anúncio oficial sobre o incidente.

Os ataques acontecem na sequência de ataques semelhantes de drones nos últimos dias contra bases dos EUA e da coligação no Iraque em meio à tensão latente na região depois de uma explosão num hospital de Gaza ter morto centenas de pessoas.