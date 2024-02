Zelenskyy expressa otimismo em relação a um plano de paz que poderia incluir a Rússia

A Ucrânia espera que uma cimeira de paz planeada pela Suíça aborde a visão de Kiev para acabar com a guerra de dois anos contra a Rússia e que o esboço desse plano de paz seja apresentado à Rússia, disse o presidente Volodymyr Zelenskyy, no domingo.

“Espero que isso aconteça nesta primavera. Não devemos perder esta iniciativa diplomática”, disse o líder ucraniano aos jornalistas numa conferência de imprensa, em Kiev.

Andriy Yermak, chefe de gabinete de Zelenskyy, sugeriu a possibilidade de a Ucrânia e os seus parceiros estrangeiros convidarem a Rússia para a futura cimeira para discutir o fim da invasão de Moscovo nos termos de Kiev.

“Pode haver uma situação em que convidemos juntos representantes da Federação Russa, onde lhes será apresentado o plano, caso quem quer que esteja representando o país agressor naquele momento queira genuinamente acabar com esta guerra e retornar a uma paz justa,” disse Yermak.

Zelenskyy disse na conferência de imprensa que a vitória da Ucrânia na guerra contra as forças invasoras russas depende do apoio do Ocidente, acrescentando que se sentia “positivo” sobre a perspectiva de mísseis de longo alcance serem fornecidos a Kiev pelos seus aliados e parceiros.

Zelenskyy disse estar certo de que o Congresso dos EUA aprovaria um novo lote importante de assistência militar e financeira, mas observou que a Ucrânia precisava que essa decisão fosse tomada “dentro de um mês”.

Ele também disse que 31 mil soldados ucranianos foram mortos durante a invasão, divulgando o primeiro número oficial de perdas militares em muitos meses.

O líder ucraniano disse aos repórteres que não poderia divulgar o número de feridos, argumentando que isso ajudaria o planeamento militar russo.