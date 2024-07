Zelensky concordou encontrar-se pessoalmente com Trump para discutir a paz

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky concordou encontrar-se pessoalmente com Donald Trump para discutir a paz com a Rússia.

Zelensky diz que na conversa telefónica desta noite felicitou Trump pela nomeação republicana e condenou a tentativa de assassinato.

Além disso, discutiram a “importância vital do apoio de ambos os partidos e de ambas as câmaras” dos EUA à Ucrânia. “A Ucrânia será sempre grata aos Estados Unidos pela sua ajuda no fortalecimento da nossa capacidade de resistir ao terror russo”, disse Zelensky. “Os ataques russos às nossas cidades e aldeias continuam todos os dias. Concordámos com o Presidente Trump em discutir numa reunião pessoal quais os passos que podem tornar a paz justa e verdadeiramente duradoura.”