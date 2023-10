Zelenskiy diz que tumulto em aeroporto mostra que Rússia não consegue obter vitória “estratégica”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelenskiy, disse nesta segunda-feira que os protestos contra judeus na Rússia mostraram que as fundações morais de Moscou teriam sido tão contaminadas pelo ódio que o país não é mais capaz de obter uma vitória “estratégica”.

Zelenskiy afirmou que o ato de manifestantes em um aeroporto no sul da Rússia no último domingo contra passageiros que desembarcavam de voo de Israel foi a segunda vez que Moscou perdeu o controle sobre os eventos neste ano — a primeira teria ocorrido quando houve um levante de mercenários, em junho, posteriormente contido.

O tumulto no aeroporto ocorreu no Daguestão, região majoritariamente muçulmana, e Zelenskiy afirmou que o episódio mostrou que a Rússia “contaminou seu próprio território com um nível tão alto de ódio e degradação que pela segunda vez neste ano vê o controle sobre os eventos ser perdido”.

“Quando insurgentes vão a Moscou e ninguém os para, e há uma quebra do sistema de poder no Daguestão, acontece um verdadeiro pogrom”, afirmou o presidente ucraniano, referindo-se a atos violentos que têm como alvo um grupo específico.

“Esses são todos sinais de que a Rússia pode, no momento, manter ações militares e aumentar a pressão nas linhas de frente em alguns lugares, mas não é capaz de prevalecer estrategicamente neste confronto”, afirmou.

Autoridades de aviação fecharam o aeroporto em Makhachkala após uma multidão invadir as pistas em busca de passageiros que chegavam de Israel. Vídeos obtidos pela Reuters mostraram os manifestantes com bandeiras palestinas, quebrando portas de vidro e correndo pelo aeroporto.

Por Ron Popeski e Oleksandr Kozhukhar