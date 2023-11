WhatsApp prepara-se para integrar anúncios, mas não em todo o lado!

Recentemente, Will Cathcart, líder do WhatsApp, revelou que a aplicação de mensagens poderá começar a exibir anúncios. Esta informação surge semanas depois de Cathcart ter negado rumores publicados pelo Financial Times sobre a possibilidade de a empresa, propriedade da Meta, adicionar publicidade.

A garantia de um espaço livre de anúncios

Cathcart garantiu, em entrevista a uma publicação brasileira, que a caixa de entrada principal do WhatsApp permanecerá livre de publicidade. No entanto, os utilizadores poderão começar a ver anúncios em locais como a página de Status e nos Canais.

Ele sublinhou a ideia de que colocar anúncios na caixa de entrada não seria apropriado, pois quando as pessoas a abrem, geralmente não querem ver publicidade.

A estratégia por trás da decisão

Apesar de não haver anúncios na caixa de entrada, Cathcart indicou que outras áreas do serviço de mensagens, como os Canais ou a página de Status, poderiam ser mais adequadas para a publicidade. Estes espaços poderiam incluir subscrições pagas ou ser exclusivos para membros que pagam, ou os proprietários dos Canais podem querer promover os seus serviços.

A ideia de integrar anúncios no WhatsApp não é nova; já em 2018, a Meta tinha planos para adicionar publicidade na página de Status, mas essa iniciativa foi abandonada em 2020, possivelmente devido à impopularidade da estratégia.

Polémica e preocupações

Esta decisão levanta questões sobre a privacidade e a experiência do utilizador, especialmente considerando que Brian Acton, cofundador do WhatsApp, se mostrou contra a ideia de encher a aplicação com anúncios numa entrevista de 2018 à Forbes.

Ainda não está claro como o WhatsApp planeia introduzir anúncios sem se tornar um incómodo ou que dados serão utilizados para direcionar os anúncios, dado que as conversas no serviço são encriptadas de ponta-a-ponta.

Cathcart não confirmou uma data específica para a introdução de anúncios no WhatsApp, nem detalhou como será feita a gestão para que não se tornem intrusivos. Assim, resta aguardar para ver como a plataforma equilibrará esta nova estratégia de receita com a experiência dos seus utilizadores.

Por Vitor Urbano