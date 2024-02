”Welcome to Angola” divulga potencialidades turísticas do Cuanza-Norte

O projecto, de iniciativa de privada, iniciou esta quarta-feira com a recolha de informações e filmagem das principais atracções turísticas da província para divulgação pelo país e o mundo, com vista a promover o turismo na região.

O trabalho, cujo ponto de partida foi a filmagem o Horto Botânico do Kilombo e o Largo 1º de Maio (centro da cidade), será divulgado através das redes sociais e canais de comunicação de referência nacional e internacional.

A iniciativa, apresentada ao governador provincial, João Diogo Gaspar, consta do programa de responsabilidade social das empresas Daimic Motors, Edicenter, Jornal de Angola e Económico, ENSA, Pumangol e TV Zimbo.

O governador João Gaspar enalteceu o projecto, sublinhando ser uma oportunidade que vai favorecer a divulgação do grande potencial turístico do Cuanza-Norte e garantiu apoio institucional.

Cristina Carla, coordenadora da comitiva, esclareceu que o projecto já foi implementado em outras províncias do país e tem como embaixadores figuras famosas, entre músicos, modelos, humoristas, que ajudam a maximizar os resultados.

Informou que os trabalhos de filmagem e divulgação dos locais turísticos da província serão desenvolvidos com maior amplitude no mês de Fevereiro, para que a população possa sentir os benefícios da existência de um ponto turístico na sua comunidade.

A província do Cuanza Norte tem 85 centros e espaços turísticos, dos quais dois estão classificados – a cidade do Dondo e o centro turístico de Massangano, ambos no município de Cambambe.

Dos pontos turísticos cadastrados, 35 têm acesso com condições propícias para o turismo rural, náutico e ecológico.

Os pontos turísticos estão localizados nos 10 municípios da província, em que se destacam o Horto Botânico do Kilombo, a Fonte de Água de Santa Isabel, as Furnas do Zanga e o Morro do Binda, no município de Cazengo, o Centro Turístico de Massangano, a Marginal do Dondo e Corredor do Kwanza, em Cambambe.

O Santuário de Camabatela, no município de Ambaca, as Furnas de Kokolombolo e Quedas da Quilessa (Lucala), assim com a Zona Turística e de Consagração de Mazalala (Golungo Alto), constam dos locais cadastrados.

​Localizada no extremo Oeste de Angola e a 190 quilómetros de Luanda (capital do país), a província do Cuanza-Norte tem uma extensão territorial de 20.252 quilómetros quadrados. EFM/IMA/AC