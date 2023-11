Voos de carga chegam ao novo aeroporto antes do final de ano – Ministro

O governante falava em conferência de imprensa sobre o lançamento oficial do concurso público internacional de concessão para gestão do AIAAN.

Reiterou que o novo aeroporto está em condições e preparado para receber os aviões de carga, a partir do momento que foi certificado para o efeito.

O ministro esclareceu que, actualmente, o operador temporário do aeroporto está a trabalhar para conseguir atrair aviões de carga para Luanda.

A par disso, clarificou, brevemente, o Ministério dos Transportes vai emitir um Despacho para direccionar todos os aviões cargueiros para o novo aeroporto, inaugurado a 10 de Novembro deste ano.

“Estamos preparados para começar a receber os aviões de carga, a partir do momento da certificação do AIAAN”, reforçou.

Quanto ao lançamento do concurso público internacional de concessão para a gestão do novo aeroporto, acto que surge sete dias depois da inauguração da infra-estrutura aeroportuária, Ricardo de D´Abreu disse que o sector tem recebido diversas manifestações de interesse por parte de empresas que pretendem gerir este aeroporto.

Todavia, ressalvou, é necessário que os concorrentes cumpram, primeiro, com os requisitos exigidos.

“Será, certamente, um concurso bastante competitivo, a julgar pela participação das mais relevantes empresas no domínio da gestão de infra-estruturas aeroportuárias do mundo no evento realizado, no dia 19 de Setembro”, disse.

Explicou que, durante o evento, se fez a primeira apresentação do AIAAN aos investidores privados e que foram recebidas várias manifestações de interesse de investidores, gestores aeroportuários, câmaras de comércio e de responsáveis pelas áreas de negócio das embaixadas de vários países que solicitam informações sobre o concurso.

Segundo o governante, o concurso público internacional vai permitir seleccionar o melhor parceiro privado para a gestão do aeroporto, com capacidade técnica e financeira, que trabalhará em estreita parceria com o Governo para elevar esta infra-estrutura ao patamar cimeiro da aviação civil, em África e no mundo.

Inaugurada a 10 de Novembro deste ano, pelo Presidente da República, João Lourenço, a nova infra-estrutura aeroportuária está avaliada em 2,5 mil milhões de dólares, com capacidade para acolher um volume de carga de 130 mil toneladas/ano.

Com uma área de 1 324 hectares, o AIAAN tem capacidade para receber 15 milhões de passageiros por ano, sendo 10 milhões em voos internacionais e cinco milhões nos domésticos.

Com duas pistas duplas, o aeroporto está preparado para receber, entre outros, aviões do tipo B747 e A380, este último considerado a maior aeronave comercial da actualidade.

A pista sul (a maior), que dispõe de quatro mil metros por 60 de largura, recebeu, em Junho de 2022, o primeiro voo experimental de uma aeronave do tipo Boeing 777 da companhia de bandeira nacional – TAAG.

Além das duas pistas, o AIAAN conta igualmente com 31 mangas, das quais 19 para os serviços internacionais e 11 para os domésticos, assim como 9 tapetes rolantes para o depósito de bagagem, seis dos quais dedicados aos voos internacionais.

Neste momento, o novo aeroporto está certificado para receber voos de carga, enquanto os voos de passageiros somente será em 2024. QCB