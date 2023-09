Volume de gelo dos glaciares suíços diminuiu 10% em dois anos, alerta Academia Suíça das Ciências

Os glaciares suíços estão a derreter cada vez mais depressa. Depois de perder 6% do seu volume, em 2022, os glaciares suíços diminuíram mais 4% em 2023. O segundo maior declínio desde que há registo. Um alerta da Comissão Suíça para a Observação da Criosfera, da Academia Suíça de Ciências.

O organismo frisa que a “aceleração é dramática, (…) perdemos tanto gelo em dois anos como entre 1960 e 1990”.

A comissão explica que a “perda maciça de gelo” resultada de um “inverno com muito pouca neve e de temperaturas elevadas no verão”.

O degelo dos glaciares está a afetar todo o país. No sul e leste da Suíça, os glaciares derreteram quase tanto como em 2022, ano em que se tinha já batido o recorde, mesmo em áreas onde os glaciares ainda se encontravam em equilíbrio, há alguns anos.

A perda de espessura chegou a atingir 3 metros (nos glaciares Gries, Basòdino e Pers, etc.), muito mais do que durante a vaga de calor do verão de 2003.