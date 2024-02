Presidente angolano recebe cartas credencias de cinco embaixadores

Cinco novos embaixadores acreditados em Angola, com estatuto de residentes e não residentes, apresentaram hoje, quinta-feira, em Luanda, as suas cartas credenciais ao Presidente da República, João Lourenço.

Procederam à entrega dos instrumentos legais os embaixadores da China, Zhang Bin, Índia, Vidhu Peethambaran Nair, Nicarágua, Darling Carolina Rios Mangueira, e Polónia, Jan Pawelel, todos residentes.

Tomás Ulicny é embaixador não residente da República Checa, com residência na África do Sul.

Em declarações à imprensa, o embaixador da China disse que mais do que desafios, os dois países têm boas oportunidades para no futuro intensificarem as relações e o intercâmbio nos diversos sectores, aprofundar e aproveitar bem o potencial comercial e económico, promover o entendimento entre os povos e aumentar a colaboração nos assuntos internacionais e regionais.

O maior desafio, frisou, será procurar desenvolver ainda mais as relações entre a China e Angola, que, a seu ver, estão actualmente no seu melhor momento.

Lembrou que os dois países são parceiros estratégicos e Angola é um dos Estados mais importantes na cooperação com África.

Por sua vez, o embaixador da República Checa afirmou que as relações entre os dois Estado são muito boas, frisando que durante a visita oficial do Presidente João Lourenço ao seu país, na semana passada, ficou assente, em todas as reuniões, que ambas as partes estão disponíveis para reiniciar a parceria histórica.

Informou que o Presidente angolano convidou o seu homólogo checo para visitar Angola, conviete aceite, passando agora para a formalização da data.

O diplomata afirmou que tem acompanhado o processo de diversificação da economia angolana, pelo que dos dois países podem apostar na cooperação nas áreas da agricultura e do ensino superior, com a atribuição de bolsas de estudo. PA/VC/ADR