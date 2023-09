Visitantes convidados a “espremer-se” entre modelos nus na nova retrospetiva de Marina Abramović

Marina Abramović, a famosa artista performativa sérvia, está a ser homenageada com uma prestigiada exposição retrospetiva na famosa Royal Academy of Arts, em Londres.

Com uma reputação de ultrapassar incansavelmente os limites da resistência física e mental em nome da arte, o corpo de trabalho único e provocador de Abramović foi reunido para uma incrível exposição.

Em particular, a retrospetiva marca a primeira exposição da Royal Academy of Arts dedicada a uma artista feminina e a incursão inaugural da instituição no domínio da arte performativa.

Os visitantes são também encorajados a envolver-se ativamente no mundo da arte performativa.

Uma das entradas da exposição é guardada por dois modelos nus, convidando os visitantes a espremerem-se pela passagem estreita entre eles numa peça intitulada Imponderabilia, originalmente realizada por Abramović e Ulay em 1977.

Ao longo de uma carreira de cinco décadas, Marina Abramović foi aclamada em todo o mundo como uma das principais pioneiras da arte performativa.

É famosa por testar consistentemente os limites da sua própria resistência mental e física ao longo do seu trabalho – e por convidar o público a segui-la no processo.

A artista sérvia causou um enorme impacto no mundo da arte com obras espetaculares, incluindo Rhythm 0, de 1974, quando Abramović convidou o público a interagir com ela usando um dos 72 objetos numa mesa à sua frente num espaço de eventos em Nápoles.

Embora as pessoas tenham começado de forma branda – oferecendo-lhe uma rosa ou um beijo – a performance de seis horas terminou com uma arma carregada apontada à sua cabeça.

Trabalhos posteriores, incluindo The Artist Is Present, de 2010, realizado no Museu de Arte Moderna de Nova Iorque, encorajaram os espetadores a questionar as suas próprias emoções enquanto se sentavam em silêncio em frente a Abramović, durante mais de 700 horas.

A resposta foi surpreendente, pois mais de 1500 indivíduos de todos os quadrantes da sociedade participaram nesta experiência partilhada, muitas vezes levados às lágrimas pela profunda ligação que estabeleceram com o artista.