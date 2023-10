Vice-Presidente visita feira de artigos reciclados no Huambo

A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, visitou, quarta-feira, no Huambo, a Feira de Artigos Reciclados, no quadro da visita de trabalho que efectua à província.

A exposição teve lugar no espaço adjacente ao Centro de Ecologia Tropical e Alterações Climáticas (CETAC), uma das instituições radiografadas por Esperança da Costa, no seu primeiro dia de actividade na região.

Ladeada da governadora local, Lotti Nolika, e da ministra do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação, Maria do Rosário Bragança, a Vice-Presidente percorreu a feira durante cerca de 15 minutos, tendo interagido com os expositores, que, além de prestarem explicações sobre o trabalho, aproveitaram a ocasião para solicitar apoio institucional e não só.

A dirigente tomou contacto com artigos resultantes do aproveitamento de latas, plástico, papel, pneus, peças de olaria e plantas, além de livros de gestão sustentável de terras e águas do Planalto Central.

Entretanto, em declarações à ANGOP, os expositores Fernando Tomás e José Raimundo enalteceram a presença da Vice-Presidente, por prestigiar o evento, e mostraram-se regozijados pelo facto de lhe poderem apresentar os seus negócios.

Fernando Tomás, mentor do projecto “Plástico Zero”, explicou que o mesmo consiste na recolha da maior quantidade possível de plástico das ruas, para reciclar, processo levado a cabo por sete trabalhadores.

O pequeno empreendedor expôs uma máquina para reciclagem e disse procurar por parcerias e ajuda institucional.

Já José Raimundo, membro da associação ambiental AniMar, incide a sua actividade no combate a queimadas na província, referindo o seu papel de agente comunitário na formação e sensibilização das populações sobre os efeitos negativos dessa prática, como alterações climáticas, fuga de animais e degradação dos solos.

A visita da Vice-Presidente insere-se no acompanhamento aos sectores da Educação, Ensino Superior e Ambiente.

A mesma prossegue esta quinta-feira, com deslocações à Faculdade de Ciências Agrárias, ao Pólo Universitário do Cambiote, Hospital Municipal do Huambo, Centro de Formação Profissional do Caminho-de-Ferro de Benguela (CFB) e à Escola do Ensino Especial. VC/VIC/ADR