Vice-Presidente reitera compromissos com bem-estar social

A Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, reafirmou, sexta-feira, no município de Cachiungo, província do Huambo, o compromisso do Executivo de trabalhar em prol do bem-estar social das populações.

Esperança da Costa, que falava durante um encontro com mulheres rurais desta localidade, sublinhou que o Governo continua a identificar soluções sustentáveis no sentido de ultrapassar as dificuldades, mormente na camada feminina, que perfaz cerca de 80 por cento da mão-de-obra na agricultura familiar no país.

Realçou a resiliência da mulher em várias áreas da sociedade e apelou para a união da classe, tendo em vista o alcance de políticas que apoiem a sua actividade.

“Estamos certos que, com grande superfície de terás aráveis no país, nós mulheres vamos continuar a dar o contributo para atingirmos a segurança alimentar”, disse, aludindo a disponibilidade de fertilizantes, uma das maiores inquietações apresentadas pelas camponesas do município de Cachiungo.

A Vice-Presidente da República falou igualmente do empenho do Executivo em questões ligadas à violência e saúde reprodutiva, visto que esta impede a participação das mulheres, sobretudo raparigas, ao acesso à educação.

Afirmou que se vai tornar a educação mais expansiva, com a construção de escolas e aumento da alfabetização.

Durante o encontro, no município de Cachiungo, cerca de 200 mulheres rurais clamaram por políticas mais favoráveis de acesso aos fertilizantes,

Em declarações à Angop, a directora provincial da Acção Social Família e Igualdade do Género, no Huambo, Fátima Cawewe, salientou a importância do evento, tendo referido que as garantias de resolução dos problemas, aliada à disponibilidade de insumos, abrem boas perspectivas para a classe.

O encontro inseriu-se na visita de trabalho de três dias que a Vice-Presidente da República, Esperança da Costa, efectuou à província do Huambo, no quadro do acompanhamento aos sectores da Educação, Ensino Superior e Ambiente. VC/ADR