Vice-presidente da Comissão Europeia pede relação comercial mais equilibrada em visita à China

No primeiro dia da sua visita à China, o vice-presidente executivo da Comissão Europeia com a pasta do Comércio disse que as relações comerciais do bloco com a China são consideradas “muito desequilibradas” e que os interesses da União Europeia têm de ser protegidos.

Na Bund Summit, em Xangai, Valdis Dombrovskis apelou a Pequim para que alargue o acesso às empresas estrangeiras e mantenha um ambiente estável.

“O nosso interesse a longo prazo é efetuar reformas e permanecer abertos à cooperação internacional. Aqui, vemos a China como um parceiro importante. Alguém com quem a UE deseja trabalhar para uma relação comercial e de investimento mais equilibrada”, disse Dombrovskis.

O défice comercial da União Europeia com a China atingiu quase 400 mil milhões de euros no ano passado.

Dombrovskis vai deslocar-se também a Pequim para discussões de alto nível, no âmbito da investigação da União Europeia às subvenções chinesas no setor dos automóveis elétricos.