Vestidos estrelam maior leilão de objetos da princesa Diana em quase 30 anos

Um vestido de tule azul e um modelo de renda no estilo flamengo são os destaques do maior leilão de objetos da princesa Diana desde 1997, quando ela colocou à venda dezenas de roupas para caridade.

Cerca de 50 peças, entre vestidos, sapatos, bolsas, chapéus e memorabilia da carismática “Lady Di”, compõem a coleção que será leiloada no próximo dia 27 pela Julien’s Auctions.

Intitulada “A Elegância da Princesa Diana e Uma Coleção Real”, a mostra reúne alguns dos estilistas preferidos da falecida princesa de Gales, como Victor Edelstein, Murray Arbeid e Catherine Walker.

Os destaques da coleção são o vestido de gala azul com estrelas de diamante desenhado por Arbeid, que Diana usou em 1986 na estreia de “O Fantasma da Ópera” em Londres, e o vestido de renda magenta criado por Edelstein que ela usou em duas ocasiões. As peças foram avaliadas entre US$ 200.000 e US$ 400.000 (R$ 1,1 milhão e R$ 2,2 milhões).

“Estamos celebrando a elegância da princesa”, disse Gabriela Schwartz, diretora da Julien’s Auctions. “Temos algumas peças realmente excepcionais, peças realmente icônicas, que Diana usava com muito orgulho e que são realmente emblemáticas do seu estilo.”

A diretora destacou o fascínio do público pela princesa, principalmente quando se trata de moda, e lembrou que um dos vestidos de Diana foi vendido em dezembro pela quantia recorde de US$ 1,14 milhão (R$ 6,2 milhões), em outro leilão da casa.

“Ela realmente amava a moda. Era superintencional e decidida sobre onde usar as peças e que estilistas vestir. É a princesa do povo e o sonho de qualquer estilista”, descreveu Schwartz.

Apresentada em diversos países antes de desembarcar em Beverly Hills, a coleção inclui sapatos de Salvatore Ferragamo, Kurt Geiger e Rayne, além de cartas escritas pela princesa.

Disponível para lances no site da Julien’s Auctions, o leilão inclui objetos pertencentes a outros membros da realeza britânica.