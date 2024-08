Vendas de veículos elétricos na Alemanha caem 37% com o fim dos subsídios, acompanhando a desaceleração global dos VE

O maior mercado europeu de automóveis, a Alemanha, viu as vendas de veículos elétricos caírem de 36,8% em julho em relação ao ano anterior, à medida que as vendas de veículos elétricos estão diminuindo em todo o mundo e Berlim encerrou os subsídios no final de 2023.

Os novos registros de veículos movidos a bateria (BEVs) na Alemanha caíram para 30.762 veículos em julho em relação ao mesmo mês de 2023, os dados mais recentes da Autoridade Federal Alemã de Transporte Motorizado mostraram na segunda-feira. Julho marcou a maior queda anual nas vendas de EV desde que o governo encerrou os subsídios para aquisições de EV em dezembro de 2023.

Enquanto as vendas de BEV caíram, o mercado geral de carros se manteve relativamente estável. Os registos de novos veículos de passageiros movidos a gasolina aumentaram 0,1% em julho, e as vendas de carros a diesel aumentaram 1,4%.

Os novos registos da Tesla caíram 36,7% em julho em comparação com o mesmo mês de 2023, e estava entre as marcas estrangeiras de pior desempenho na Alemanha no mês passado. Renault, Hyundai e Fiat, entre outras, também viram as suas vendas no mercado alemão caírem em julho em comparação com o ano anterior.

A demanda por veículos elétricos diminuiu visivelmente no ano passado, deixando as fabricas tradicionais nos EUA, Alemanha e França lutando contra o excesso de capacidade de seus modelos elétricos, pois perceberam que a transição para o transporte totalmente eletrificado levará mais tempo do que imaginavam.

No início deste ano, as vendas de veículos elétricos (BEV) nos Estados Unidos caíram pela primeira vez desde o início da Covid em 2020. Com vendas de veículos elétricos menores do que o esperado, as principais fabricas nos EUA e na Europa estão reduzindo a produção de veículos elétricos em meio ao excesso de capacidade e estão repensando as suas ambiciosas metas de vendas de veículos elétricos.

Preocupações crescentes sobre os custos de capital dos veículos elétricos, incertezas em torno de uma série de eleições neste ano, especialmente nos EUA, e uma escassez de estações de carregamento rápido são os três principais fatores que estão desacelerando o ímpeto dos veículos elétricos.

A desaceleração nas vendas globais de veículos elétricos também afetou os lucros dos principais fabricantes de baterias para veículos elétricos neste ano.