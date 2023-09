Vandalização de sistemas de distribuição deixa famílias sem água potável

Mais de 500 famílias das localidades de Carianga, Kirima e Zavula, município do Cazengo (Cuanza Norte), estão privadas do abastecimento de água potável, devido a vandalização dos sistemas de abastecimento de água a estas localidades, soube hoje a ANGOP.

Os sistemas de água foram supostamente vandalizados por dois cidadãos angolanos, já detidos e apresentados pela Polícia Nacional.

Os alegados autores estão a ser acusados de subtraírem electrobombas dos referidos sistemas, avaliados em mais de quatro milhões de kwanzas cada, de acordo com o porta-voz do comando, Edgar Salvador.

Nas localidades afectadas, as famílias voltaram a consumir água não potável proveniente de cacimbas e, outras, estão a ser abastecidas por camiões cisternas, de acordo com o director da Energia e Águas da Administração do Cazengo, Agostinho Ináacio Manuel.

Na ocasião, foram também apresentados outros três cidadãos, supostamente implicados no furto de bens domésticos, como televisores plasmas, botijas de gás butano, frigobar e uma motobomba.

Os supostos marginais serão presentes ao Ministério Público para os procedimentos legais. DS/IMA/CRB