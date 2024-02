Valor de mercado do bitcoin supera US$1 tri com entrada em massa de compradores

O valor total investido em bitcoin ultrapassou 1 trilhão de dólares nesta quarta-feira pela primeira vez desde novembro de 2021, à medida que os fluxos para fundos negociados em bolsa nos EUA continuaram apoiando os preços da criptomoeda.

O preço do bitcoin chegou a tocar os 52.079 dólares nesta quarta-feira, sua máxima mais recente em 25 meses. Depois, a criptomoeda foi negociada a 51.690 dólares, em alta de 4,29%, elevando a capitalização de mercado do token para 1,013 trilhão de dólares, de acordo com a plataforma de preços Coingecko.

A maior criptomoeda do mundo subiu cerca de 22% desde o início de fevereiro, a caminho de seu maior aumento mensal desde outubro.

Fortes entradas nos novos ETFs de bitcoin listados nos EUA têm impulsionado parte do movimento de preços nas últimas semanas, dizem analistas, e os fluxos para os 11 ETFs de bitcoin à vista nos EUA aumentaram para 1,64 bilhão de dólares na semana até quarta-feira, mostraram dados da LSEG Lipper.

Os cinco pregões anteriores viram entradas de 409 milhões de dólares nos produtos, que receberam aprovação regulatória e começaram a ser negociados em janeiro.

“Ainda não se sabe se esse ritmo será sustentado, mas no mercado de cripto o preço frequentemente impulsiona o fluxo”, disseram analistas da provedora de liquidez de criptomoedas B2C2.

O recorde de capitalização de mercado do bitcoin foi de 1,28 trilhão de dólares, atingido em novembro de 2021, de acordo com a Coingecko.

Investimentos em bitcoin representam mais da metade dos 2,01 trilhões de dólares aplicados no mercado global de criptomoedas, que inclui ether e outras divisas digitais.

A segunda maior criptomoeda, ether, que sustenta a rede Ethereum, subia 4,9%, a 2.762 dólares, seu valor mais alto desde maio de 2022.

Por Alun John em Londres, Hannah Lang em Washington e Medha Singh e Niket Nishant em Bengaluru