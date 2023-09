União Europeia vai propor regras para permitir o uso de combustíveis sintéticos para carros

A Alemanha liderou uma cruzada de meses para ampliar o uso de motores de combustão interna no âmbito dos planos climáticos da União Europeia através do uso dos chamados e-combustíveis . Agora, o bloco deve estabelecer regras para decidir como isso funciona na prática.

Os novos regulamentos da Comissão Europeia garantirão que os automóveis que funcionam com combustíveis sintéticos ( e-fuels) – fabricados com recurso a CO2 capturado e eletricidade renovável – não emitam novos gases com efeito de estufa na atmosfera, de acordo com um projeto visto pela Bloomberg. Os construtores terão de garantir que os veículos consigam distinguir os combustíveis sintéticos dos combustíveis fósseis convencionais.

O projeto de regras surge no momento em que a Alemanha, sede da Volkswagen AG , do Grupo Mercedes-Benz e de outras grandes construtoras, pressiona para garantir que os novos carros com motor de combustão possam circular nas estradas depois de 2035, o limite da UE para que os veículos sejam livres de emissões. para que o continente se torne neutro em termos climáticos até 2050. A utilização deste combustível — que será dispendioso — será provavelmente limitada a veículos topo de gama.

A Alemanha não conseguiu incluir os combustíveis sintéticos, já que os membros da UE concordaram com uma posição comum sobre regras de emissões não-CO2, conhecida como Euro 7 na segunda-feira. Os países diluíram as propostas da comissão sobre limites às emissões de escape, com a forma final das regras ainda sujeita a negociações com o parlamento.

“Estamos em intensas negociações”, disse Sven Giegold , secretário de Estado do Ministério Federal de Assuntos Económicos e Ação Climática da Alemanha, à margem da reunião de ministros da indústria em Bruxelas. “Precisamos de segurança jurídica.”

Não será permitida a utilização de biocombustíveis convencionais, derivados de culturas.

O projeto surge em meio a preocupações de retrocesso nos compromissos climáticos e ambientais na Europa, depois que o Reino Unido adiou a sua própria proibição de automóveis com motor de combustão por cinco anos, até 2035. A UE também enfrentou preocupações crescentes sobre o ritmo da sua transição, mas até agora conseguiu aprovar todos os elementos do seu acordo verde histórico.

Aqui estão as condições que a Comissão Europeia deverá apresentar, de acordo com o rascunho:

• Os combustíveis neutros em CO2 de origem não biológica terão de conseguir poupanças de emissões de gases com efeito de estufa de 100%

• Os fabricantes terão de garantir que todos os veículos que utilizam esses combustíveis estão equipados com um «monitor de abastecimento» e um «sistema de incentivo ao abastecimento», para que não possam funcionar com quaisquer outros tipos de combustível

• Os fabricantes terão que garantir que tais sistemas sejam invioláveis durante toda a vida útil do veículo

• Se o motor estiver abastecido com combustível neutro sem CO2, o carro não conseguirá dar partida

• Os carros serão sujeitos a verificações de conformidade para testar o funcionamento do sistema