União Europeia avança com o plano para tributar ativos russos sancionados

Autoridades da União Europeia começarão a se reunir com os Estados-membros esta semana para delinear o plano da UE sobre como impor um imposto sobre os lucros gerados por mais de 200 bilhões de euros de ativos congelados do banco central russo para ajudar na reconstrução da Ucrânia .

A Comissão Europeia, o braço executivo da UE, proporá como transferir legalmente as receitas geradas pelos ativos para o orçamento da UE, de acordo com um documento preliminar sobre o processo visto pela Bloomberg.

A comissão se reunirá com autoridades da Espanha, Bélgica, Itália, França e Alemanha na quinta-feira, e depois com todos os Estados membros na próxima semana, de acordo com uma pessoa familiarizada com os planos que falou sob condição de anonimato. A presidente da Comissão, Ursula von der Leyen, disse anteriormente que apresentaria uma proposta legislativa antes das férias de verão, mas esse prazo diminuiu desde então.

Um grupo de trabalho da comissão apoia a implementação das três propostas principais do documento passo a passo, em vez de todas de uma vez, de acordo com o documento.

As medidas incluem a clarificação do âmbito dos deveres das obrigações financeiras envolvidas, a imposição de requisitos para que os depositários centrais de títulos separem os saldos de caixa dos activos russos e a transferência das receitas para o orçamento da UE como receitas afectadas externas, de acordo com o documento.

Espera-se que os activos do banco central russo imobilizados na UE gerem cerca de 3 mil milhões de euros em lucros extraordinários. Mais de metade dos activos estão em dinheiro e depósitos, enquanto uma “quantia substancial” do restante está em títulos que serão transformados em dinheiro à medida que vencem nos próximos dois a três anos, informou a Bloomberg anteriormente.

Muitos dos fundos estão na Bélgica, no gigante de liquidação Euroclear Ltd., onde geraram quase 750 milhões de euros no primeiro trimestre deste ano.

A perspectiva de tributar e confiscar os lucros inesperados levanta questões jurídicas e financeiras. O Banco Central Europeu emitiu reservas em relação ao plano da Comissão Europeia. Vários países levantaram preocupações de que a utilização dos rendimentos dos activos poderia encorajar os detentores de reservas oficiais a virarem as costas ao euro.