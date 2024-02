Uma indústria inteiramente nova está a nascer baseada na Inteligência artificial

As grandes empresas de tecnologia continuam a investir dinheiro em inteligência artificial (IA) a um ritmo vertiginoso. E com base na atualização de lucros de quarta-feira de Nvidia , grande parte vai para esse fabricante de chips.

“No ano passado, vimos a IA generativa realmente se tornando um espaço de aplicação totalmente novo, uma maneira totalmente nova de fazer computação”, disse Jensen Huang , cofundador e executivo-chefe da Nvidia, na quarta-feira. “Uma indústria totalmente nova está sendo formada e isso está impulsionando o nosso crescimento.”

Depois de um ano de gastos excessivos, numa indústria tecnológica conhecida por frenesis de curta duração, alguns executivos e analistas de chips veem o boom da IA como cada vez mais sustentável . Embora seja o assunto de Silicon Valley e uma prioridade para as grandes empresas tecnológicas, a IA ainda não se infiltrou no mundo empresarial e se tornou omnipresente na vida quotidiana , sugerindo novas oportunidades para as empresas que as possam aproveitar.

A IA generativa está iniciando uma nova onda de investimentos no valor de trilhões de dólares, que duplicará a quantidade de data centers no mundo nos próximos cinco anos e proporcionará grandes novas oportunidades de mercado.

Os chips da Nvidia sustentam todos os sistemas de IA mais avançados, dando à empresa uma participação de mercado estimada em mais de 80%. Como resultado , as ações da Nvidia dispararam e a empresa está sendo negociada perto de uma avaliação de US$ 2 trilhões, entre as cinco empresas mais valiosas dos EUA.

O aumento da IA começou no final de 2022, depois que a OpenAI tornou a sua ferramenta ChatGPT amplamente disponível . O fascínio público pela capacidade do ChatGPT de gerar linguagem humana levou a uma enxurrada de investimentos em OpenAI e estimulou os seus concorrentes. Melhorar sistemas sofisticados de IA como o ChatGPT requer um número cada vez maior de chips fabricados pela Nvidia e seus concorrentes.

A OpenAI, que tem a Microsoft como seu maior financiador, está procurando maneiras de aumentar o acesso aos chips que alimentam a IA. O presidente-executivo, Sam Altman, discutiu com investidores e funcionários do governo a construção de infraestrutura relacionada à IA, incluindo fábricas de chips, que poderia custar até US$ 7 trilhões , informou o Wall Street Journal este mês.

A vantagem pioneira da Nvidia – a empresa começou a investir em IA há mais de uma década – tornou difícil substituí-la, em grande parte por causa de sua vantagem inicial em software. A empresa desenvolveu uma vasta quantidade de software voltado para cuidados de saúde e robótica, entre outras aplicações importantes de IA, e as ferramentas que criou para explorar as capacidades dos seus chips tornaram-se um padrão da indústria.