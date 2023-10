Negociações para a COP28 em clima de alta tensão enquanto os países discutem o Fundo de Perdas e Danos

Faltam apenas seis semanas para a COP28 e os países já estão a trocar acusações sobre o que será provavelmente uma das questões mais controversas na cimeira climática da ONU deste ano, no Dubai: o Fundo de Perdas e Danos.

Depois de os países terem alcançado um grande avanço ao concordarem, em princípio, com a criação de um fundo para as perdas e danos causados pelas alterações climáticas na Conferência das Partes das Nações Unidas, ou COP 27, do ano passado, no Egipto, está a surgir uma grande divisão entre nações desenvolvidas e em desenvolvimento sobre quem deve operá-lo e como deve ser preenchido.

Os países ricos querem que grandes emissores, como a China e a Arábia Saudita, invistam dinheiro em tal mecanismo, argumentando que o mundo mudou significativamente em 30 anos e que esses dois países são agora suficientemente ricos para fornecer tal ajuda. A China e a Arábia Saudita estão a contrariar a medida, enquanto outras nações em desenvolvimento acusam os EUA e a UE de tentarem localizar o Fundo de Perdas e Danos no Banco Mundial – em vez de criarem um mecanismo autónomo sob a alçada das Nações Unidas.

Os países têm discutido os detalhes do fundo esta semana na quarta e última reunião do comité da ONU para discutir perdas e danos. As negociações devem terminar hoje, sexta-feira.

“Fomos confrontados com um elefante na sala e esse elefante são os EUA”, disse Pedro Cuesta, presidente cubano do grupo de negociações do Grupo dos 77, que inclui a Arábia Saudita e a China. “O Banco Mundial não é a instituição que melhor pode responder, que melhor pode cumprir o que procuramos para este fundo.”

A delegação dos EUA negou ter bloqueado o progresso. “Os EUA têm trabalhado diligentemente em cada passo para abordar preocupações, resolver problemas e encontrar zonas de aterragem”, disse Christina Chan, diretora-gerente e conselheira sénior do Enviado Presidencial Especial para o Clima, John Kerry. Os EUA permanecem “claros e consistentes sobre a necessidade de cumprir o mandato de perdas e danos da COP26 nesta última reunião do comité de transição”, disse ela.

A luta está a aumentar a preocupação de que os países desenvolvidos e em desenvolvimento estejam cada vez mais entrincheirados antes da COP28. Há poucos sinais de que as fissuras entre os países ricos e os países em desenvolvimento estejam mais perto de serem resolvidas.

A cimeira deverá medir até que ponto o mundo avançou desde o histórico Acordo de Paris em 2015 e definir o que mais pode ser feito para colmatar a lacuna e manter o aquecimento global em 1,5ºC. Mas enfrenta um desafio difícil num contexto de tensões geopolíticas intensificadas e de inflação elevada.