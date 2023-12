UE: Zona do Euro poderá sofrer a primeira recessão económica desde a pandemia, mostra pesquisa

A zona do euro sucumbirá à sua primeira recessão desde a pandemia, com a economia encolhendo pelo segundo trimestre consecutivo nos últimos meses do ano, de acordo com uma pesquisa da Bloomberg com analistas.

A contração de -0,1% agora prevista entre setembro e Dezembro compara-se com a projeção do inquérito anterior de que a produção permaneceria inalterada. Uma leve recuperação é observada no início de 2024.

A fraqueza é liderada pela Alemanha, a maior economia da Europa, que está a lutar para se livrar do seu mal-estar industrial. Assolado por uma crise orçamental e pela fraca procura global, o país deverá experimentar uma recessão de -0,2% no quarto trimestre – mais do que a queda inicial de -0,1% projetado.

Os resultados da pesquisa contrastam com a previsão de novembro da Comissão Europeia, que prevê que a área do euro, composta por 20 países, retorne ao crescimento neste trimestre, ajudada por uma forte queda na inflação e um mercado de trabalho robusto.

Os dados do Eurostat de quinta-feira atribuíram a recente fraqueza da região às alterações nos inventários, mostrando que o consumo das famílias continua forte. Mas os números da redução da produção industrial serviram de lembrete da fraqueza duradoura da região.

Embora um grande obstáculo tenha sido causado por uma política monetária mais restritiva, o recente abrandamento do crescimento dos preços no consumidor surpreendeu tanto os mercados como os decisores políticos, aumentando as expectativas de que o Banco Central Europeu irá reduzir as taxas já na Primavera.