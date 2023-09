UE sem interesse em ter mais três línguas oficiais, faladas em Espanha

Os Estados-membros da União Europeia (UE) não mostraram interesse na adição de três línguas regionais, faladas em Espanha, ao rol das línguas oficiais da UE, como pedido pelo chefe do governo, Pedro Sánchez, e analisado, terça-feira, numa reunião ministerial dos Assuntos Gerais, em Bruxelas.

O chefe do governo de Espanha, Pedro Sánchez, pediu que três das línguas regionais do país – o catalão, o galego e o basco – fossem nomeadas línguas oficiais da UE, mas a ideia esteve longe de obter o apoio unânime necessário, na reunião dos ministros que têm a pasta dos Assuntos Gerais da UE.

Atualmente, o bloco tem 24 línguas oficiais, o que implica a tradução de todos os atos jurídicos aprovados pelo bloco e a interpretação, em tempo real, durante as reuniões ministeriais do Conselho da UE e os debates no Parlamento Europeu.

O pedido espanhol está diretamente relacionado com a tentativa de Sánchez de obter os votos necessários para uma investidura bem sucedida (e renovar o mandato), na sequência dos resultados das eleições legislativas de 23 de julho, que não permitiram formar um governo de maioria.

Nem o partido socialista de Sánchez nem a oposição conservadora conseguiram assentos parlamentares suficientes para formar uma maioria e dependem agora do apoio de partidos menores (e regionalistas), que fizeram várias exigências.

Dois desses partidos são o Junts e a Esquerra Republicana, que defendem a independência da Catalunha. O reconhecimento do catalão como língua da UE é visto como um passo simbólico nessa estratégia.