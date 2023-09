UE quer negociar acordos sobre minerais essenciais com países africanos e investir no caminho de ferro de Benguela, Angola

A União Europeia está a finalizar parcerias com a República Democrática do Congo e a Zâmbia para impulsionar as indústrias mineiras locais, à medida que o bloco compete com a China para garantir minerais essenciais para os sectores verde e digital.

Um memorando de entendimento planeado sinalizará aos governos e ao sector privado o apoio da UE ao desenvolvimento de cadeias de valor locais, dado que uma grande parte do processamento de minerais essenciais, incluindo o lítio ou o cobalto, ocorre actualmente na China, disseram pessoas familiarizadas com o assunto.

A UE pretende diversificar os fornecedores de recursos essenciais e combater os enormes investimentos da China em infra-estruturas em regiões que incluem África. O bloco assinou acordos semelhantes com Canadá, Cazaquistão, Namíbia, Ucrânia, Argentina e Chile, e também está a explorar acordos com Ruanda e Uganda.

A UE planeia assinar as parcerias durante um fórum do Global Gateway, o programa de investimento de 300 bilhões de euros (317 bilhões de dólares) da UE, em Bruxelas, nos dias 25 e 26 de outubro. A reunião reunirá líderes da UE, de outros países e executivos empresariais europeus.

Estes acordos facilitarão o acesso a minerais essenciais e farão parte do esforço mais amplo da UE para desenvolver o corredor estratégico transafricano do caminho de ferro de Benguela, um projecto ferroviário para ligar Angola, a RDC e a Zâmbia para permitir o transporte de matérias-primas e minerais através do Atlântico.

O Congo é o maior produtor mundial de cobalto e compete com o Peru como segundo maior produtor de cobre, em grande parte graças ao aumento do investimento chinês nos últimos anos. A Zâmbia é também um importante produtor de cobre e os governos ocidentais têm procurado estabelecer alianças com ambos os países para desafiar o domínio da China nas cadeias de abastecimento de minerais essenciais.

UE e Estados Unidos interessados em apoiar o Caminho de ferro de Benguela

O Secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, assinou no ano passado um memorando de entendimento com o Congo e a Zâmbia para explorar formas de apoiar o seu plano de desenvolver em conjunto uma cadeia de valor de veículos eléctricos.

A UE e os EUA anunciaram à margem da cimeira do Grupo dos 20, realizada em Nova Deli, no início deste mês, o seu compromisso de explorar a cooperação em investimentos em infra-estruturas de transportes, medidas de facilitação do comércio, crescimento económico inclusivo e sustentável e investimento de capital nos três países do corredor estratégico transafricano do caminho de ferro de Benguela.

Como primeiro passo, a UE e os EUA apoiarão os estudos iniciais para a construção da nova linha ferroviária Zâmbia-Lobito, desde o leste de Angola até ao norte da Zâmbia.

“A nossa parceria também investirá em cadeias de valor locais, em energia limpa e em competências para a mão-de-obra local”, disse Ursula von der Leyen , chefe da Comissão Europeia, em Nova Deli. “É uma abordagem totalmente nova para grandes investimentos em infraestrutura.”

Os três países, Angola, Républica Democrática do Congo e a Zambia, assinaram em janeiro um acordo para criar uma agência de transporte e facilitação do Corredor do Lobito, para dinamizar a circulação de mercadorias e promover a mobilidade dos cidadãos.

A concessão do corredor do Lobito foi entregue à LAR – Lobito Atlantic Railway, empresa constituída pela suíça Trafigura, pela portuguesa Mota-Engil Engenharia e Construção África SA, e pela belga Vecturis SA que assinou o contrato com o Ministério dos Transportes angolano, em novembro do ano passado, em Luanda.

O corredor do Lobito abrange o porto do Lobito, o terminal mineiro e o caminho-de-ferro de Benguela (CFB), que se estende por mais de 1.300 quilómetros, da província de Benguela ao Luau, na província do Moxico.

Continua depois por mais 400 quilómetros na RDCongo até Kolwezi, o coração da área mineira conhecida como Copperbelt, estando diretamente ligado à rede ferroviária administrada pela Sociedade Ferroviária Nacional do Congo (SNCC).

Para arrancar com a concessão, a LAR tem um investimento estimado em 455 milhões de dólares (417 milhões de euros) em Angola e até 100 milhões de dólares (92 milhões de euros) na RDCongo.