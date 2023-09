UE previsões Económicas Verão 2023: Abrandamento do dinamismo de crescimento económico

A Comissão Europeia apresentou ontem as previsões económicas do verão de 2023.

A economia da UE continua a crescer, embora com um dinamismo reduzido. A previsão revisa o crescimento da economia da UE para 0,8% em 2023, face aos 1% previstos nas previsões da Primavera, e para 1,4% em 2024, face aos 1,7%. Também revê o crescimento na área do euro para 0,8% em 2023 (de 1,1%) e 1,3% em 2024 (de 1,6%).

A inflação deverá continuar a diminuir ao longo do horizonte de previsão. Prevê-se agora que a inflação do índice harmonizado de preços no consumidor (IHPC) atinja 6,5% em 2023 (em comparação com 6,7% na primavera) e 3,2% em 2024 (em comparação com 3,1%) na UE. Na área do euro, a inflação deverá ser de 5,6% em 2023 (face a 5,8%) e de 2,9% em 2024 (face a 2,8%). Estes números ainda estão bem acima da meta de inflação de 2% do Banco Central Europeu, o que indica que as taxas de juro permanecerão elevadas.

Um impulso de crescimento económico reduzido

Os dados mais recentes confirmam que a atividade económica na UE foi moderada no primeiro semestre de 2023, devido aos formidáveis choques que a UE sofreu. A fraqueza da procura interna, em particular do consumo, mostra que os elevados e ainda crescentes preços no consumidor para a maioria dos bens e serviços estão a ter um impacto mais pesado do que o esperado nas previsões da Primavera. Isto apesar da queda dos preços da energia e de um mercado de trabalho excecionalmente forte, que registou taxas de desemprego historicamente baixas, uma expansão contínua do emprego e um aumento dos salários.

Entretanto, o forte abrandamento na concessão de crédito bancário à economia mostra que o aperto da política monetária está a fazer-se sentir na economia. Os indicadores dos inquéritos apontam agora para um abrandamento da actividade económica no Verão e nos próximos meses, com a continuação da fraqueza na indústria e o enfraquecimento do dinamismo nos serviços.

A economia global teve um desempenho um pouco melhor do que o previsto no primeiro semestre do ano, apesar do fraco desempenho na China. No entanto, as perspectivas para o crescimento e o comércio mundiais permanecem praticamente inalteradas em comparação com a Primavera, o que implica que a economia da UE não pode contar com um forte apoio da procura externa.

Globalmente, espera-se que o dinamismo de crescimento mais fraco na UE se prolongue até 2024 e que o impacto da política monetária restritiva deverá continuar a restringir a actividade económica. No entanto, prevê-se uma ligeira recuperação do crescimento no próximo ano, à medida que a inflação continua a diminuir, o mercado de trabalho permanece robusto e os rendimentos reais recuperam gradualmente.

Inflação deverá diminuir ainda mais

A inflação continuou a abrandar no primeiro semestre de 2023, em resultado da descida dos preços da energia e da moderação das pressões inflacionistas provenientes dos produtos alimentares e industriais. Na área do euro, atingiu 5,3% em julho, exatamente metade do nível máximo de 10,6% registado em outubro de 2022, e manteve-se estável em agosto.

Os preços da energia deverão continuar a diminuir até ao final de 2023, mas a um ritmo mais lento. Prevê-se que voltem a aumentar ligeiramente em 2024, impulsionados pelos preços mais elevados do petróleo. A inflação nos serviços tem sido até agora mais persistente do que o anteriormente esperado, mas deverá continuar a moderar-se à medida que a procura abrandar sob o impacto do aperto da política monetária e de um enfraquecimento do impulso pós-COVID. Os preços dos produtos alimentares e dos produtos industriais não energéticos continuarão a contribuir para a redução da inflação ao longo do horizonte de previsão, refletindo também a descida dos preços dos factores de produção e a normalização das cadeias de abastecimento.

Uma perspectiva marcada por riscos e incertezas

A guerra de agressão em curso da Rússia contra a Ucrânia e as tensões geopolíticas mais amplas continuam a representar riscos e a permanecer uma fonte de incerteza. Além disso, o aperto monetário poderá pesar mais fortemente sobre a actividade económica do que o esperado, mas poderá também levar a uma descida mais rápida da inflação, o que aceleraria a restauração dos rendimentos reais. Em contrapartida, as pressões sobre os preços poderão revelar-se mais persistentes.

Os crescentes riscos climáticos, ilustrados pelas condições meteorológicas extremas e pelos incêndios florestais e inundações sem precedentes no verão, também pesam nas perspetivas.