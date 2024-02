UE pondera ajuda de emergência para produtores de energia solar em colapso que alertam para a dependência de importações da China

A Comissão Europeia está em negociações iniciais sobre medidas de emergência para apoiar os fabricantes de energia solar da UE que estão a entrar em falência, a medida que os paneis solares importados da China está a sufocar a indústria europeia.

Na segunda-feira, a Comissão fará uma declaração sobre o setor oscilante no Parlamento Europeu, em Estrasburgo, enquanto os eurodeputados também deverão debater ideias para apoiar a indústria. O ponto está inscrito na agenda do parlamento com o título “Situação da indústria solar da UE à luz da concorrência desleal” 2024/2558 (RSP – Resolution on topical subjects)

As opções possíveis poderiam incluir apoio direto ou medidas de defesa comercial. A Comissão Europeia não confirmou se estava a considerar um resgate ou medidas de defesa comercial.

As negociações ocorrem no momento em que a Associação Europeia de Fabricação Solar (AEFS), o órgão que representa os produtores fotovoltaicos, enviou esta semana uma carta a Bruxelas apelando a medidas “urgentes”, incluindo uma aquisição rápida e liderada pela UE dos seus inventários.

Na carta a Assoaciação Europeia de Fabricação Solar apela a Comissão Europeia a “implementar rapidamente medidas de emergência para proteger os produtores de módulos fotovoltaicos da UE e partes associadas da cadeia de valor. O aumento significativo na importação de módulos fotovoltaicos, criando um excesso de oferta significativo, está a causar graves prejuízos aos produtores de módulos fotovoltaicos da UE, comprometendo as possibilidades de reconstruir a indústria de produção fotovoltaica na UE e minando os objetivos industriais de zero emissões líquidas da União Europeia para 2030”.

De acordo com a Associação “A UE está agora a entrar numa fase crucial em que, durante as próximas 4 a 8 semanas, os principais produtores de módulos fotovoltaicos da UE e os seus fornecedores europeus estarão prestes a encerrar linhas de produção, a menos que medidas de emergência substanciais sejam prontamente implementadas. Nos últimos meses, já assistimos à perda de 180 MW de capacidade de produção de módulos fotovoltaicos. Sem intervenção imediata, o risco intensifica-se e existe o perigo iminente de perder 3,5 GW adicionais de capacidade operacional de produção de módulos fotovoltaicos nas próximas semanas. Estas capacidades constituem mais de 50% das capacidades contemporâneas e operacionais de produção de módulos fotovoltaicos da EU”.

A Associação adianta que “não tomar decisões radicais, tal como proposto no seu pedido urgente, acarreta consequências de longo alcance numa área da responsabilidade direta da Comissão Europeia – a UE poderia tornar-se inteiramente dependente de tecnologias e do fornecimento em escala do Sudeste Asiático, nomeadamente da China. As repercussões de negligenciar estas decisões críticas hoje poderão ecoar durante décadas, afetando as gerações futuras e minando as aspirações da UE por um futuro energético sustentável e resiliente”.

O grupo argumenta que a produção em massa chinesa subsidiada de módulos solares – que atualmente são vendidos por metade do preço dos seus equivalentes na UE – aliada a um excesso de oferta de painéis no bloco torna impossível aos fabricantes do bloco transferirem os seus stocks.

A UE espera trazer de volta ao bloco 30 gigawatts de capacidade de produção solar até 2030, como parte da sua proposta Lei da Indústria Net-Zero , depois de perder grande parte da sua indústria para Pequim há uma década. Os países da UE produziram apenas 1,5 GW dos seus próprios painéis solares no ano passado.

A indústria solar apoia amplamente o apoio direto, apelando a um resgate liderado pela UE já em setembro . Mas as medidas de defesa comercial – incluindo uma investigação anti-subsídios às acções da China – continuam a ser mais controversas.

“Como a história tem demonstrado, investigar e implementar barreiras comerciais à energia solar é a estratégia definitiva em que todos perdem para a Europa”, escreveu a SolarPower Europe, principal lobby solar de Bruxelas, numa carta à Comissão em Novembro passado, referindo-se à anterior tentativa falhada da UE de impor tarifas de importação aos painéis solares chineses.

Uma guerra comercial também “seria um desastre para o mercado solar da UE”, disse Jenny Chase, analista da BloombergNEF, já que o bloco corre o risco de comprometer a instalação de painéis em toda a UE, dada a sua capacidade de produção limitada.

