UE envia quase 500 milhões à Roménia, Itália e Turquia após catástrofes

A União Europeia (UE) disponibilizou hoje uma verba de 454,8 milhões de euros de uma reserva orçamental para ajudar a Roménia, Itália e Turquia após catástrofes naturais terem atingido gravemente estes três países.

O Conselho da UE atribuiu, da Reserva para a Solidariedade e as Ajudas de Emergência inscritas no seu orçamento para 2023 para a rubrica orçamental operacional do Fundo de Solidariedade da UE, uma verba de 33,9 milhões de euros para prestar assistência à Roménia na sequência de uma seca grave e generalizada, com três picos principais, no final de Março, em meados de Abril e em Julho e Agosto de 2022, segundo um comunicado.

Os 20,9 milhões de euros destinados à Itália surgem na sequência das chuvas intensas que provocaram inundações fluviais e repentinas que afectaram as regiões centrais do país em Setembro de 2022.

A Turquia vai receber a maior fatia – 400 milhões – por causa dos sismos de grandes proporções que afectaram as regiões de Kahramanmaras e a região de Hatay em Fevereiro passado.CS