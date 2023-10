UE e Estados Unidos paralisados no acordo sobre o aço e o alumínio, arriscando um retorno das tarifas

Os Estados Unidos e a União Europeia ainda não chegaram a um acordo sobre o aço e o alumínio antes da cimeira de Washington, que começa esta manhã, e estão preparados para continuar as negociações até ao final do ano, quando voltariam as tarifas sobre milhares de milhões de dólares do comércio transatlântico na ausência de um acordo.

O impasse priva o presidente dos EUA , Joe Biden , a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen , e o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel , de poder anunciar um acordo sobre o chamado Acordo Global sobre Aço e Alumínio Sustentáveis na reunião em Washington na sexta-feira, como esperado, de acordo com pessoas familiarizadas com as discussões.

Uma reunião na quinta-feira entre a representante comercial dos EUA, Katherine Tai , e o principal negociador comercial da UE, Valdis Dombrovskis , terminou sem acordo.

As conversações visavam resolver uma disputa que começou quando o então presidente Donald Trump impôs tarifas sobre as importações de metais da Europa, citando riscos para a segurança nacional, aos quais a UE respondeu com medidas retaliatórias. O fracasso na obtenção de um acordo significaria que as taxas sobre 10 mil milhões de dólares de exportações de aço e alumínio entre a UE e os EUA voltariam automaticamente a vigorar no início de 2024.

Os dois lados provavelmente atrasarão um acordo sobre minerais críticos que também esperavam anunciar esta semana, segundo as pessoas. Esse acordo permitiria às empresas europeias aceder a alguns dos benefícios da Lei de Redução da Inflação de Biden.

A GSA tem dois objectivos principais: combater o excesso de produção em economias não mercantis e as emissões de carbono em metais sujos. Os negociadores fizeram progressos na primeira dessas duas questões. Sobre o excesso de capacidade, a UE está aberta a lançar investigações nos próximos meses que poderão levar a novas tarifas destinadas às práticas não mercantis de economias como a China, enquanto os EUA poderão introduzir taxas adicionais próprias.

Outras questões não resolvidas incluem a compatibilidade dos acordos com as regras comerciais internacionais da Organização Mundial do Comércio, especialmente no contexto das preocupações de que o acordo possa ser visto como uma coligação da UE e dos Estados Unidos contra a China.