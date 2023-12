UE considera reiniciar procedimentos da OMC contra os Estados Unidos sobre tarifas de aço e alumínio

A União Europeia poderá reabrir um caso na Organização Mundial do Comércio contra os Estados Unidos devido a uma disputa sobre aço e alumínio da era Trump, que viu os aliados imporem-se mutuamente tarifas sobre mais de 10 mil milhões de dólares em produtos.

Mas o mais importante é que a UE se absterá de reimpor imediatamente tarifas retaliatórias sobre produtos americanos devido ao desacordo, concedendo a Washington um ponto-chave nas negociações, segundo pessoas familiarizadas com as discussões.

Ao reiniciar o caso da OMC, a UE manteria a porta aberta à imposição de tarifas no futuro, enquanto prolongaria um acordo que evita o retorno de direitos sobre milhares de milhões de dólares de exportações no próximo mês. Uma decisão final ainda não foi tomada por Bruxelas, disseram as pessoas, que falaram sob condição de anonimato.

A Bloomberg informou anteriormente que a UE se opunha a impor tarifas aos Estados Unidos por receio de que isso pudesse impulsionar a campanha de Trump antes das eleições americanas em novembro. A UE e os EUA têm estado em intensas negociações durante meses tentando encontrar uma resolução para a disputa.

O conflito comercial começou quando o ex-presidente Donald Trump impôs taxas sobre o aço e o alumínio europeus, citando preocupações de segurança nacional, levando a UE a retaliar com as suas próprias medidas restritivas. A UE chegou a uma trégua temporária com a administração Biden em 2021.

A UE e os EUA concederam-se um período de dois anos para chegarem a um acordo sobre o chamado Acordo Global sobre Aço e Alumínio Sustentáveis, que poria permanentemente fim ao conflito e às tarifas. O fracasso em chegar a um acordo poderá fazer com que algumas dessas obrigações retornem no próximo ano.

Como parte da trégua de 2021, os EUA retiraram parcialmente a sua medida e introduziram um conjunto de contingentes tarifários acima dos quais são aplicados direitos sobre os metais. Alternativamente, a UE congelou todas as suas medidas restritivas. Isso criou uma situação de desequilíbrio, segundo a UE, que fez com que os exportadores do bloco pagassem mais de 350 milhões de dólares por ano em direitos.

Os dois aliados têm estado em conversações para prolongar os termos da trégua. Os EUA pretendem prolongar o status quo para além das eleições americanas, até ao final de 2025. A UE tem pedido a substituição do atual sistema de quotas tarifárias — que compreende dezenas de quotas trimestrais e categorias de aço — por quotas anuais, a fim de para melhor refletir os fluxos históricos.