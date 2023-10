UE aprova posição de negociação do bloco para a Cimeira Climática COP 28

O Conselho da União Europeia aprovou hoje terça-feira a posição de negociação do bloco, negociada ontem pelos ministros do clima dos países da EU, para a cimeira climática COP28 da ONU deste ano, a realizar em finais de novembro no Dubai, Emirados Árabes Unidos.

O acordo estabelece que a União Europeia, composta por 27 países, será um dos negociadores mais ambiciosos nas negociações anuais das Nações Unidas sobre o clima, onde quase 200 países negociam esforços para combater o aquecimento global.

“Estaremos na vanguarda das negociações para mostrar o mais forte compromisso da UE com a transição verde e encorajar os nossos parceiros a seguirem a nossa liderança”, declara o Conselho da União Europeia.

Uma decisão central será se os países presentes na COP, que começa em 30 de Novembro no Dubai, concordam pela primeira vez em eliminar gradualmente os combustíveis fósseis . A queima de carvão, petróleo e gás produz gases de efeito estufa que são a principal causa das mudanças climáticas.

Os 27 países membros da UE concordaram por unanimidade em apelar na COP28 à eliminação progressiva dos combustíveis fósseis “inabaláveis”. Isso deixa uma janela para os países continuarem a queimar carvão, gás e petróleo se utilizarem a tecnologia para “reduzir” – ou seja, capturar – as emissões resultantes.

No entanto, o acordo da UE observou que as tecnologias de captura de emissões “existem em escala limitada e devem ser utilizadas para reduzir as emissões principalmente em setores difíceis de reduzir”.

O uso destas tecnologias “não deve ser usado para atrasar a ação climática”, afirma o acordo.

Cerca de 10 países, incluindo Dinamarca, França, Alemanha, Irlanda, Países Baixos e Eslovénia, queriam um acordo mais forte para eliminar gradualmente todos os combustíveis fósseis.

Contudo, um número semelhante de países – incluindo a Bulgária, a Hungria, a Itália, Malta e a Polónia – defendeu com sucesso a advertência sobre as tecnologias de redução.

O ministro do Meio Ambiente da Bulgária, Julian Popov, disse à Reuters que o objetivo era manter aberta esta opção para setores poluentes com tecnologias limitadas para reduzir emissões – como produtos químicos e fabricação de cimento – mas não para o setor de energia, onde a mudança para fontes de baixo carbono, como a energia eólica e solar já está em andamento.

A divisão da EU sobre esse tema reflecte tensões globais latentes. Os países da UE que se opõem a uma eliminação progressiva incluem as nações mais pobres que temem o impacto do afastamento das suas economias dos combustíveis fósseis.

Os produtores e consumidores de combustíveis fósseis – alguns dos quais, como a Arábia Saudita, bloquearam tentativas de chegar a acordo sobre uma eliminação progressiva em reuniões, incluindo a cimeira do G20 deste ano – deverão oferecer resistência semelhante na cimeira COP28.

Os países da UE também apelaram à eliminação progressiva dos subsídios aos combustíveis fósseis “ineficientes” até 2030 e afirmaram que não poderia haver novas centrais eléctricas alimentadas a carvão se o mundo quiser evitar alterações climáticas graves.

A UE também vai reiterar na COP 28 o seu apoio aos países em desenvolvimento na transição climática e comprometeu-se a participar no financiamento das acções, nomeadamente através de iniciativas como Team Europa que reúne os esforços da UE e os Estados Membros e a estratégia Global Gateway, reafirmando “o forte empenhamento da UE e dos seus Estados-Membros na concretização da meta colectiva de 100 mil milhões de dólares para a mobilização do financiamento climático até 2025 no contexto de ações de mitigação significativas e transparência na implementação, e exortando todos os outros países envolvidos a intensificarem os seus esforços a este respeito. A UE, incluindo os seus Estados-Membros e o BEI, é o maior contribuidor do financiamento público climático para os países em desenvolvimento em todo o mundo. “

Por José Correia Nunes

Director Executivo Portal de Angola