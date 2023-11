UE apoiará Barbados na modernização de infraestruturas resilientes às alterações climáticas no âmbito do Global Gateway

A Comissária para as Parcerias Internacionais, Jutta Urpilainen , anunciou a intenção da UE de apoiar a modernização da infraestrutura de Barbados resistente às alterações climáticas para a água potável, em linha com a agenda de investimento do Global Gateway apresentada na Cimeira UE-CELAC em julho.

O Global Gateway representa o esforço da União Europeia para reduzir a disparidade de investimento a nível mundial e impulsionar ligações inteligentes, limpas e seguras nos setores digital, energético e de transportes, e para fortalecer os sistemas de saúde, educação e investigação. Proporciona oportunidades de investimento sustentável para aumentar a prosperidade e a segurança dos parceiros globais da EU e também da Europa.

O apoio a Barbados será conseguido através de uma “dívida para troca climática” para fornecer o financiamento necessário para a modernização da Estação de Tratamento de Esgotos da Costa Sul de Barbados. Isto faria avançar os esforços do país para mitigar os impactos das alterações climáticas, reduzindo a escassez crónica de água e melhorando os sistemas de águas residuais. A Comissária Urpilainen e a Primeira-Ministra de Barbados, Mia Mottley, reuniram-se na quinta-feira em Paris no âmbito do Fórum de Paz de Paris.

A parceria anunciada permitirá ao governo de Barbados emitir aproximadamente 276 milhões de euros (US$ 295 milhões) de dívida, estruturada como um Sustainability Linked Bond (SLB) ou um Sustainability Linked Loan (SLL). Esta emissão seria apoiada por uma garantia de 280 milhões de euros (300 milhões de dólares).

A União Europeia forneceria, através do Banco Europeu de Investimento (BEI), uma garantia de 140 milhões de euros (150 milhões de dólares), enquanto o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) disponibilizaria outra garantia no mesmo montante, sujeita à aprovação dos órgãos sociais dos bancos.

Estas receitas libertadas da conversão da dívida seriam utilizadas para pagar a modernização da Estação de Tratamento de Esgotos da Costa Sul, um projecto multifacetado que visa aumentar o abastecimento de água existente, mitigar os impactos das alterações climáticas, combater a intrusão de água do mar e o aumento níveis do mar, diversificar as fontes de água potável, bem como reduzir o impacto ambiental dos efluentes tratados na vida marinha e no ecossistema local.

Além de ajudar a enfrentar muitos desafios relacionados com a água em Barbados, também contribuirá para gerar oportunidades de emprego tão necessárias para a população local. O custo total estimado para a atualização é de 100 milhões de euros, o que requer financiamento inicial.