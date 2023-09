Ucrânia “está mais perto da NATO do que nunca”

Numa visita surpresa a Kiev, o secretário-geral da NATO reuniu com o presidente Volodymir Zelenskyy, para falar sobre as necessidades do exército na guerra contra a Rússia.

Numa conferência de imprensa conjunta, Jens Stoltenberg sublinhou os avanços da contraofensiva ucraniana e denunciou “ilusões imperialistas” por parte de Moscovo.

“Cada metro que as forças ucranianas recuperam é um metro que a Rússia perde. Os ucranianos estão a lutar pelas suas famílias, pelo seu futuro, pela sua liberdade. Moscovo está a lutar por ilusões imperiais”, afirmou Stoltenberg, acrescentando que a Ucrânia “está agora mais perto da NATO do que nunca”.

“Atualmente, já existe uma conversa de facto entre aliados e é uma questão de tempo até que a Ucrânia se torne membro da Aliança. Estamos a fazer tudo para que esse momento se aproxime”, destacou o presidente.

Zelenskyy disse que o secretário-geral da NATO vai pedir aos estados-membros da aliança sistemas de defesa aérea adicionais, para proteger as centrais elétricas da Ucrânia e as infraestruturas energéticas que foram danificadas por ataques da Rússia no inverno passado.