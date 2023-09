Ucrânia afirma ter morto “altos comandantes” da marinha russa

“Altos comandantes” da marinha russa foram mortos ou ficaram feridos durante um ataque de Kiev contra o quartel-general da Frota do Mar Negro em Sebastopol, na Crimeia anexada.

“Os detalhes do ataque serão revelados o mais rápido possível e o resultado serão dezenas de mortos e feridos entre os ocupantes, incluindo comandantes seniores da frota”, avançaram os militares ucranianos.

Esta manhã, após um novo ataque com mísseis realizado pelo exército ucraniano, as autoridades portuárias de Sebastopol, base da frota russa do Mar Negro, suspenderem o transporte marítimo.

Numa mensagem divulgada no canal Telegram, governador de Sebastopol, Mikhail Razvozhaev, referiu que as defesas antiaéreas derrubaram mísseis inimigos, acrescentando, porém, que um fragmento de um dos projéteis caiu próximo de um dos cais da baía.