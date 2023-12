Ucrânia à espera de F-16

A contraofensiva ucraniana não teve os resultados esperados. Interna e externamente, há quem acuse as autoridades de Kiev de erros que estão a comprometer o desempenho do exército.

Em declaração à Euronews Roménia, a vice-primeira-ministra da Ucrânia disse que não vale a pena avançar sem meios.

“Não é uma questão de saber se precisamos ou não de caças. É uma questão de saber se aceitamos que pessoas morram no terreno . É uma retórica absolutamente devastadora ouvir que a Ucrânia não conseguiu realizar todas as operações terrestres. Sim, conseguiríamos, mas com o preço de milhares de vidas . Por isso, preferimos esperar pelos F-16 e ter sucesso”, disse Olha Stefanishyna.

E a situação pode piorar. É cada vez mais difícil chegar a um acordo para garantir o reforço da assistência dos Estados Unidos à Ucrânia até ao final do ano. Apesar dos avisos da Casa Branca sobre as consequências da inação, não se resolve o impasse no Congresso.