TSMC e Samsung ponderam construir fábricas de chips nos Emirados Árabes Unidos, diz WSJ

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) e a Samsung Electronics Co. discutiram a construção de novas fábricas importantes nos Emirados Árabes Unidos nos próximos anos para ajudar a satisfazer a crescente demanda por computação de inteligência artificial, informou o Wall Street Journal .

Executivos da TSMC, a maior fabricante de chips do mundo, visitaram os Emirados Árabes Unidos recentemente para discutir a construção de um complexo de fábricas que poderia rivalizar com as instalações avançadas da empresa em Taiwan, informou o jornal no domingo, citando pessoas familiarizadas com as interações.

A Samsung da Coreia do Sul também enviou emissários ao país do Oriente Médio recentemente para falar sobre novas operações importantes no país, disse o Journal, citando outras pessoas com conhecimento da estratégia da empresa.

O Journal disse que as discussões estão em fases iniciais e que os projetos podem não dar certo, dada a variedade de obstáculos técnicos e outros que eles enfrentam. Projetos da escala em consideração podem custar mais de 100 mil milhões de dólares para serem concluídos, disse o jornal.

Os Emirados Árabes Unidos estão se preparando para se tornar um centro regional e campo de testes para IA. Isso inclui potencialmente apoiar um plano ambicioso do CEO da OpenAI, Sam Altman, para expandir equipamentos e sistemas para a tecnologia.

De um modo mais geral, os estados do Golfo têm tentado diminuir a sua dependência da petroquímica. Têm visado a indústria de semicondutores como uma oportunidade de crescimento há mais de uma década.

Mas tais esforços têm tido dificuldades em parte porque o Golfo não tem a infraestrutura necessária para justificar a construção de fábricas de chips, que custam dezenas de mil milhões de dólares para construir e equipar — e rapidamente se tornam obsoletas se não forem atualizadas.

Os fabricantes de chips preferem construir as fábricas em clusters onde podem aproveitar os pools de trabalhadores qualificados, a infraestrutura existente e a proximidade com fornecedores e suporte.

Mas a ascensão dos Emirados Árabes Unidos como uma potência de IA também atraiu preocupações do governo dos EUA, que quer garantir que o país não esteja entregando tecnologia sensível à China.