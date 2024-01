TSMC atrasa fábrica no Arizona porque os subsídios dos EUA permanecem incertos, num revés para a administração Biden

A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. , o maior fabricante de chips no mundo, anunciou outro adiamento em sua unidade de US$ 40 bilhões no Arizona, desferindo mais um golpe nos planos do governo Biden de aumentar a fabricação de componentes críticos em solo americano.

Os executivos da empresa disseram que a sua segunda fábrica no Arizona, cuja estrutura está sendo construída agora, iniciará operações em 2027 ou 2028, depois da orientação anterior de 2026. Isso depois que a empresa anunciou um atraso no primeiro local, que agora deve começar a fabricar chips de 4 nanômetros apenas em 2025, citando falta de mão de obra qualificada e custos mais elevados.

“Nossas decisões no exterior são baseadas nas necessidades dos clientes e no nível necessário de subsídio ou suporte governamental”, disse o presidente Mark Liu durante a reunião da TSMC.

Anteriormente, a TSMC disse que fabricaria chips de 3 nm na segunda fábrica, que deverá ser mais avançada que a primeira no Arizona. Mas na quinta-feira, a empresa disse que os incentivos do governo dos EUA ajudarão a determinar o quão avançada será a tecnologia interna, acrescentando incerteza ao resultado do projeto.

A fabricante de chips taiwanesa está em negociações com o governo dos EUA sobre incentivos e créditos fiscais, disse Liu.

Adiar o início da segunda fábrica pode significar um atraso de até dois anos, tempo suficiente para que a tecnologia de semicondutores avance uma geração.

Mais de um ano depois que o presidente dos EUA Joe Biden sancionou a Lei dos Chips e da Ciência, que supostamente fornecerá dezenas de bilhões de dólares em subsídios para fabricantes de chips em expansão nos EUA – o governo ainda não concedeu quaisquer subsídios a grandes fabricantes de chips como a TSMC ou a Intel Corp. Até agora, forneceu apenas algum apoio financeiro modesto a dois participantes menores da indústria.

Por outro lado, a TSMC divulgou os seus planos para uma fábrica mais modesta no Japão depois do seu projecto no Arizona, mas já recebeu fundos do governo japonês. A instalação está a caminho de iniciar a produção no final de 2024, de acordo com a última atualização fornecida pela empresa.