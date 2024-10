“Trump está a cair na loucura”: ex-presidente terá dito que quer a lealdade dos generais de Hitler e os democratas não perdoam

O candidato democrata à vice-presidência dos EUA, Tim Walz, acusou na terça-feira Donald Trump de estar a cair na “loucura”, na sequência de uma notícia que dava conta que o ex-presidente deseja a lealdade “dos generais que Hitler tinha”.

O vice-presidente de Kamala Harris aproveitou a notícia publicada no The Atlantic, ao mesmo tempo que figuras de topo do partido alertavam para os dias negros que se avizinham caso Trump vença a presidência dentro de duas semanas, tendo em conta os seus instintos autocráticos frequentemente manifestados.

O clima de tensão em torno de uma eleição renhida aumentou significativamente na sequência do artigo do editor da The Atlantic, Jeffrey Goldberg, que refere que Trump fez a seguinte observação numa conversa privada enquanto presidente: “Preciso do tipo de generais que Hitler tinha”. A notícia foi confirmada no artigo pelo antigo chefe de gabinete de Trump na Casa Branca, John Kelly. A alegada fixação de Trump por Hitler também é sustentada em vários livros, incluindo um da autoria de Jim Sciutto, da CNN.

Numa entrevista separada ao New York Times, John Kelly argumentou que Trump se enquadra na definição de fascista.

Durante um comício em Wisconsin, Walz não perdoou estas novas demonstrações do extremismo de Trump num dia em que outras figuras seniores democratas alertaram para o perigo de um segundo mandato de Trump, enquanto tentam angariar apoio para Kamala Harris.

“Não sejam o sapo na água a ferver ao acreditar que está tudo bem”, avisou o governador do Minnesota, que serviu na Guarda Nacional do Exército, referindo-se às revelações do The Atlantic. “Como veterano que serviu 24 anos nas nossas forças armadas, isto deixa-me doente, e devia deixar-vos doentes”.

“Camaradas, as barreiras de proteção desapareceram. Trump está a cair na loucura. Um antigo presidente dos Estados Unidos e candidato a presidente dos Estados Unidos diz que quer generais como tinha Adolf Hitler. Pensem nisso”, advertiu.

Walz referiu-se à recente decisão da maioria conservadora do Supremo Tribunal, que concedeu aos presidentes uma imunidade substancial por atos oficiais cometidos durante o exercício das funções, ao tentar suscitar a preocupação da opinião pública sobre a natureza de um segundo mandato para um ex-presidente que já tentou anular o resultado de uma eleição democrática.

A campanha de Trump nega a troca de impressões entre Trump e Hitler, segundo o The Atlantic. “Isto é absolutamente falso. O presidente Trump nunca disse isso”, garante o conselheiro de campanha Alex Pfeiffer. Em resposta às declarações de John Kelly ao The Times, o diretor de comunicação da campanha, Steven Cheung, afirmou, em comunicado, que o general reformado dos fuzileiros navais se tinha “auto-enganado totalmente com estas histórias desmentidas que fabricou porque não conseguiu servir bem o seu presidente enquanto trabalhou como chefe de gabinete”.

Mas, mesmo quando o furor crepitou logo a seguir ao artigo da Atlantic, Trump e o seu companheiro de candidatura, o senador do Ohio JD Vance, fizeram eco dos avisos dos democratas de que iriam levar o país por um caminho sombrio.

Depois de, em entrevistas recentes, ter falado em virar as forças armadas ou a Guarda Nacional contra “inimigos internos” (especificando mesmo que se referia a democratas de topo) e de ter avisado que estações de televisão como a CBS deveriam perder as suas licenças de emissão, Trump lançou um ataque cerrado a Harris durante um comício na Carolina do Norte.

“Ela bebe? Consome drogas? Não sei, não sei, não sei, não faço ideia”, declarou. No início do dia, chamou-lhe “preguiçosa” – um preconceito racista frequentemente utilizado contra afroamericanos.

Trump também disse que iria pedir ao Congresso para aprovar uma lei que define que qualquer pessoa que queime a bandeira norte-americana deve passar um ano na prisão. “Vamos pedir ao Congresso – eles dizem que é inconstitucional, eu discordo – que dê uma pena de prisão de um ano para quem queimar a bandeira norte-americana”.

Vance, entretanto, adiantou que uma futura administração Trump pode vir a considerar a deportação de beneficiários do DACA – crianças que chegaram aos Estados Unidos ilegalmente, mas que construíram vidas no país – como parte das suas políticas de imigração. “Quando temos 25 milhões de estrangeiros ilegais neste país, ou deportamos pessoas ou deixamos de ter uma fronteira. É simples”, disse o senador de Ohio no Arizona.

Democratas destacam o extremismo de Trump

Com a corrida ainda sem um desfecho previsível e Harris a precisar dos votos dos ‘swing states’ para ganhar, os principais democratas evocaram na terça-feira o que consideram ser os potenciais riscos de um regresso de Trump à Sala Oval. A estratégia parecia muito mais uma tentativa de gerar medo na base do partido para aumentar a afluência às urnas.

No entanto, esta cartada do medo pode sair cara. A história da presidência tumultuosa de Trump não é segredo, mesmo que a memória possa ter começado a desvanecer-se. Enquanto ele explora a ansiedade dos eleitores em relação ao elevado custo de vida e à imigração, as tentativas de recordar ao eleitorado como foram os seus anos na Casa Branca ainda não foram decisivas. E embora a selvageria de Trump possa alienar alguns eleitores moderados críticos, a sua postura de homem forte levou-o novamente ao limiar da Casa Branca. Isso deve-se, em parte, ao facto de, para muitos norte-americanos que pensam da mesma forma, as suas atitudes serem vistas como força.

O presidente Joe Biden lançou um aviso sobre o que pode vir a acontecer na terça-feira, em New Hampshire.

“Se Trump ganhar, esta nação muda”, avisou Biden, que esperava ter acabado com o domínio do movimento MAGA sobre o poder quando venceu Trump em 2020. “Só há duas coisas que podemos fazer: garantir que ele não ganha ou, se ganhar, garantir que tenhamos a maioria democrata mais forte que conseguirmos”, acrescentou.

O antigo presidente Barack Obama, entre a crítica a Trump e o escárnio selvagem, também sugeriu que as eleições de novembro representam um risco existencial para os valores americanos e os ideais democráticos. Durante um evento de campanha no Wisconsin, Obama avisou que Trump vai desmantelar a Lei dos Cuidados Acessíveis, esmagar os valores básicos dos EUA e replicar a sua negligência caótica em relação à pandemia de covid-19, se conseguir regressar à Sala Oval. E o 44.º presidente reforçou os avisos democratas sobre a idade e os processos cognitivos de Trump – virando a antiga estratégia do seu sucessor contra Biden. “Não precisamos de ver como é um Donald Trump mais velho e mais louco, sem barreiras de proteção”, avisou Obama.

Harris: “Uma decisão muito, muito séria”

Numa entrevista à NBC, a vice-presidente, entretanto, insistiu no seu argumento final de que Trump representa um perigo fundamental para a essência da América, ao mesmo tempo que prometeu combater os preços elevados dos bens essenciais e da habitação – argumentos que Trump tem utilizado para apresentar a sua própria visão do pesadelo de uma nação em crise.

“O povo americano está, neste momento, a duas semanas de ser confrontado com uma decisão muito, muito séria sobre o que será o futuro do nosso país, e isso inclui saber se somos um país que valoriza um presidente que respeita o seu dever de defender a Constituição dos Estados Unidos”, declarou Harris na entrevista.

Harris, que vai participar num evento da CNN na quarta-feira à noite, advertiu: “A escolha perante o povo americano é a escolha de virar a página da divisão e do ódio e de unir o nosso país”.

Harris e Trump apelam ao voto dos eleitores latinos

Harris revelou anteriormente um novo programa para angariar eleitores latinos – prometendo melhorar o acesso a bons empregos, formação profissional e habitação – enquanto disputa um eleitorado democrata regular onde Trump tem feito avanços.

Numa mesa redonda com executivos de empresas latinas em Miami, Trump, como costuma fazer, não se limitou ao tema ostensivo do evento, desviando-se para falsidades. O facto de ter acusado Harris de ser “preguiçosa” é exemplo disso, uma vez que o ex-presidente não se deslocou para realizar o evento, que decorreu no seu clube de golfe de Doral. E Trump cancelou uma série de entrevistas nos últimos dias. A sua agenda comparativamente leve tem levantado questões sobre a capacidade de um homem de 78 anos para enfrentar as exigências dos frenéticos últimos dias de uma campanha eleitoral presidencial.

O ex-presidente também se entregou à sua estratégia de fomentar o medo, que normalmente utiliza para incendiar as suas bases. Donald Trump avisou que, se Harris ganhar a 5 de novembro, talvez nunca mais haja eleições. “As pessoas não sabem quem é Harris, mas agora estão a descobrir que ela é uma lunática da esquerda radical”, acusou Trump. “Não podemos correr o risco de perder esta eleição porque, se a perdermos, talvez deixemos de ter um país.”

As palavras de Trump fazem lembrar a linguagem inflamatória que ele usou antes da invasão ao Capitólio dos seus apoiantes em 6 de janeiro de 2021, que foi uma tentativa de impedir a certificação da vitória eleitoral de Biden em 2020. E, se há um candidato nesta corrida que tem demonstrado desrespeito pelas eleições democráticas, é Donald Trump.

Os avisos cada vez mais assustadores do futuro destacam as profundas divisões na política americana que tornam as eleições de 2024 uma proposta quase existencial para ambos os lados.

Em tempos, as eleições americanas eram vistas como um exercício regular para sarar as feridas políticas do país – mesmo que por um período limitado. Este ano, isso não vai acontecer de maneira nenhuma.

Por CNN , Stephen Collinson