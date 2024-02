Trump é um perigo para a segurança dos Estados Unidos

Por: John Bolton

Bolton serviu como conselheiro de segurança nacional do presidente Trump, 2018-19, e embaixador nas Nações Unidas, 2005-06. Este artigo foi adaptado do prefácio para a nova edição de seu livro “The Room Where It Happened: A White House Memoir”.

Quando me tornei conselheiro de segurança nacional do Presidente Trump em 2018, presumi que a gravidade das suas responsabilidades iria disciplinar até ele. Eu estava errado. A sua abordagem errática à governação e as suas ideias perigosas ameaçam gravemente a segurança americana. Os eleitores republicanos nas primárias devem tomar nota.

O único foco consistente de Trump é ele mesmo. Ele invariavelmente equiparou as boas relações pessoais com líderes estrangeiros às boas relações entre países. As relações pessoais são importantes, mas a noção de que influenciam Vladimir Putin , Xi Jinping e os seus semelhantes é perigosamente errada.

O legado mais perigoso de Trump é a propagação do vírus isolacionista no Partido Republicano. Os Democratas adoptaram há muito tempo uma fusão incoerente de isolacionismo com multilateralismo indiscriminado. Se o isolacionismo se tornar a visão dominante entre os republicanos, a América estará em sérios apuros.

A crise mais imediata envolve a Ucrânia. A resposta hesitante de Barack Obama à agressão de Moscovo em 2014 contribuiu substancialmente para o ataque de Putin em 2022. Mas a conduta de Trump também foi um fator. Ele acusou a Ucrânia de conspirar com os democratas contra ele em 2016 e exigiu respostas. Nenhuma resposta foi dada, já que nenhuma existia. A ajuda do Presidente Biden à Ucrânia tem sido fragmentada e não estratégica, mas é quase inevitável que uma política de Trump no segundo mandato sobre a Ucrânia favoreça Moscovo.

As afirmações de Trump de que foi “mais duro” com a Rússia do que os presidentes anteriores são imprecisas. A sua administração impôs sanções importantes, mas estas foram instadas por conselheiros e executadas apenas depois de ele ter protestado vigorosamente. As suas afirmações de que Putin nunca teria invadido a Ucrânia se tivesse sido reeleito são uma ilusão. A bajulação de Putin agrada Trump. Quando Putin saudou o discurso de Trump no ano passado sobre o fim da guerra na Ucrânia, Trump disse: “Gostei que ele tenha dito isso. Porque isso significa que o que estou dizendo está certo.” Putin conhece a sua marca e adoraria um segundo mandato de Trump.

Um perigo ainda maior é que Trump aja de acordo com o seu desejo de se retirar da Organização do Tratado do Atlântico Norte. Ele chegou precariamente perto em 2018. O Supremo Tribunal nunca decidiu com autoridade se o presidente pode revogar tratados ratificados pelo Senado, mas os presidentes têm-no feito regularmente. A legislação recentemente promulgada para impedir que Trump se retire da OTAN sem o consentimento do Congresso provavelmente não sobreviveria a um desafio judicial. Poderia precipitar uma crise constitucional e anos de litígio.

É improvável que Trump frustre o eixo Pequim-Moscou. Embora tenha chamado a atenção para a ameaça crescente da China, o seu alcance conceptual limitado levou a fórmulas simplórias (superavits comerciais bons, défices maus). O seu discurso duro permitiu que outros enfatizassem os maiores delitos chineses, incluindo o roubo maciço de propriedade intelectual ocidental, as políticas comerciais mercantilistas, a manipulação da Organização Mundial do Comércio e a “diplomacia da dívida”, que coloca países incautos em risco de Pequim. Todas estas são ameaças reais, mas é altamente duvidoso que Trump seja capaz de as combater.

Em última análise, a obstinação de Pequim e o impulso de Trump para a publicidade pessoal impediram quaisquer pequenas hipóteses que existissem de eliminar os abusos económicos da China. Num segundo mandato, Trump provavelmente continuaria a procurar “o acordo do século” com a China, enquanto o seu proteccionismo, além de ser uma má política económica, tornaria mais difícil enfrentar Pequim. As lutas comerciais que ele iniciou com o Japão, a Europa e outros prejudicaram a nossa capacidade de aumentar a pressão contra as transgressões mais amplas da China.

Os riscos a curto prazo de a China fabricar uma crise por causa de Taiwan aumentariam dramaticamente. Xi está a observar a Ucrânia e pode sentir-se encorajado pelo fracasso ocidental naquele país. Uma invasão física é improvável, mas a marinha chinesa poderia bloquear a ilha e talvez tomar as ilhas de Taiwan perto do continente. A perda da independência de Taiwan, que se seguiria em breve ao fracasso dos EUA na resistência ao bloqueio de Pequim, poderia persuadir os países próximos da China a apaziguar Pequim, declarando neutralidade.

A queda de Taiwan encorajaria Pequim a finalizar a sua alegada anexação de quase todo o Mar do Sul da China. Estados como o Vietname e as Filipinas cessariam a resistência. O comércio com o Japão e a Coreia do Sul, especialmente o do petróleo do Médio Oriente, ficaria sujeito ao controlo chinês e Pequim teria acesso quase irrestrito ao Oceano Índico, colocando a Índia em perigo.

E imagine a euforia de Trump ao retomar o contacto com Kim Jung Un , da Coreia do Norte , por quem ele se vangloriou de que “nos apaixonámos”. Trump quase deu a loja a Pyongyang e poderia tentar novamente. Um acordo nuclear imprudente alienaria o Japão e a Coreia do Sul, alargaria a influência da China e fortaleceria o eixo Pequim-Moscovo.

A segurança de Israel pode parecer uma questão sobre a qual as decisões e a retórica do primeiro mandato de Trump deveriam confortar até mesmo os seus oponentes. Mas ele tem criticado duramente o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desde os ataques de 7 de Outubro, e não há nenhuma área de política externa em que a ausência de restrições eleitorais possa libertar Trump tanto como no Médio Oriente. Existe até o perigo de um novo acordo com Teerão. Trump quase sucumbiu ao apelo do presidente francês Emmanuel Macron para se encontrar com o ministro dos Negócios Estrangeiros do Irão em Agosto de 2019.

Trump negociou o catastrófico acordo de retirada com os Talibans, que Biden estragou ainda mais. A sobreposição entre as opiniões dos Srs. Trump e Biden sobre o Afeganistão demonstra a ausência de qualquer filosofia de segurança nacional de Trump. Mesmo no Hemisfério Ocidental, Trump não conseguiu reverter as políticas da administração Obama em relação a Cuba e à Venezuela. A sua afinidade com homens fortes pode levar a acordos com Nicolás Maduro e quaisquer que sejam os apparatchiks que governem em Havana.

Dado o isolacionismo e o pensamento desconectado de Trump, há todos os motivos para duvidar do seu apoio ao reforço da defesa de que necessitamos urgentemente. Inicialmente, ele acreditou que poderia cortar gastos com defesa simplesmente porque as suas habilidades como negociador poderiam reduzir os custos de aquisição. Mesmo quando aumentou os orçamentos da defesa, demonstrou um desconforto agudo, em grande parte sob a influência de legisladores isolacionistas. Certa vez, ele disse que o seu próprio orçamento militar era “uma loucura” e que ele, Putin e Xi deveriam conferenciar para evitar uma nova corrida armamentista. Trump não é amigo dos militares. Em particular, ele ficou confuso com o fato de alguém se colocar em perigo ao aderir.

Um segundo mandato de Trump traria uma política errática e uma liderança incerta, que o eixo China-Rússia estaria ansioso por explorar.