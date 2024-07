Tropas ruandesas combateram ao lado dos rebeldes M23 na RDC afirmam peritos da ONU

Cerca de 3.000 a 4.000 soldados ruandeses combatem ao lado do M23 no leste da República Democrática do Congo, segundo um relatório de peritos da ONU visto hoje pela AFP , que assinala que Kigali tem “controlo de facto” das operações dos rebeldes.

A província do Kivu Norte está sob o domínio da rebelião do M23 (Movimento 23 de março) desde o final de 2021, com o grupo a apoderar-se de vastas áreas do território da região e a instalar um regime paralelo nas zonas atualmente sob o seu controlo.

Kinshasa acusa o Ruanda de apoiar o grupo rebelde M23, liderado pelos tutsis, algo que Kigali começou por negar, mas depois deixou de fazer quaisquer comentários ou ter qualquer reacção.

Mas o relatório encomendado pelo Conselho de Segurança da ONU diz que o “controlo e direção de facto do exército ruandês sobre as operações do M23” torna o país “responsável pelas acções do M23”.

As intervenções e operações militares das Forças de Defesa do Ruanda (RDF) em áreas do Kivu do Norte – “foram fundamentais para a impressionante expansão territorial alcançada entre janeiro e março de 2024” pelo M23, afirma o relatório, o qual estima que, no momento da redação do documento, em abril, o número de tropas ruandesas “igualava, se não ultrapassava”, o número de soldados do M23, que se pensa ser de cerca de 3.000.

Até ao final de 2023, as autoridades ruandesas negaram publicamente que as suas tropas estivessem a operar ao lado dos rebeldes do M23 no Norte do Kivu, mas desde então Kigali deixou de comentar diretamente essas acusações.

O Presidente do Ruanda, Paul Kagame, declarou em 20 de junho, na France 24, que “estamos prontos para lutar” contra a República Democrática do Congo, se necessário, embora tenha evitado a questão da presença militar do seu país no país.

Há vários meses que os Estados Unidos, a França, a Bélgica e a União Europeia apelam ao Ruanda para que retire as suas forças e mísseis terra-ar do território congolês e deixe de apoiar o M23.