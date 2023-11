Três equipas no comando do Girabola

Três equipas partilham a liderança do Campeonato Nacional de futebol da I divisão, Girabola’2023/24, após a conclusão hoje, domingo, em Saurimo, da segunda jornada entre o Desportivo da Lunda Sul e o 1.º de Agosto (0-0).

Trata-se do Sagra Esperança da Lunda Norte, Wiliete de Benguela e do Desportivo da Huila, com seis pontos cada.

Nesta ronda destaca-se dos triunfos do Desportivo da Huila (2-0), no terreno do Sporting de Cabinda, mesmo resultado verificado no confronto em que o Petro de Luanda superou o Santa Rita de Cássia.

O Sagrada Esperança da Lunda também venceu por 2-0, o São Salvador do Kongo, da província do Zaire, sexta-feira no estádio 22 de Junho, em Luanda, na abertura da ronda.

Resultados-gerais da segunda jornada:

Sagrada Esperança da Lunda Norte – São Salvador do Kongo 2-0

Interclube – Wiliete de Benguela 1-3

União de Malanje – Académica do Lobito 1-0

Sporting de Cabinda – Desportivo da Huila 0-2

Petro de Luanda – Santa Rita de Cássia do Uige 2-0

Recreativo do Libolo – FC Bravos do Maquis 0-1

Desportivo da Lunda Sul – 1º de Agosto 0-0

Folgou Kabuscop do Palanca

Próxima jornada (3ª)

1º de Agosto – Recreativo do Libolo

São Salvador do Kongo – Petro de Luanda

FC Bravos do Maquis – Interclube

União de Malanje – Sagrada Esperança

Académica do Lobito – Kabuscorp do Palanca

Wiliete – Sporting de Cabinda

Santa Rita – Desportivo da Lunda Sul

Descansa Desportivo da Huila