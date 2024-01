TotalEnergies aumenta participação na Namíbia para impulsionar o desenvolvimento petrolífero

A TotalEnergies SE disse que aumentar a sua participação em dois blocos petrolíferos da Namíbia é um “passo fundamental” para o desenvolvimento do campo de Vénus ao largo da costa do país do sudoeste africano.

A partir de 2022, a TotalEnergies e a Shell Plc fizeram grandes descobertas nas águas ao largo da Namíbia, aumentando as esperanças de transformar a economia do país escassamente povoado.

A TotalEnergies concordou em adquirir uma participação extra de 10,5% no bloco 2913B, que contém a descoberta de Vênus, da Impact Oil & Gas Ltd., aumentando a sua participação para 45,25%, informou a empresa. A gigante energética francesa também comprará uma participação adicional de 9,4% no bloco 2912.

Isto “representa um passo fundamental para o desenvolvimento de Vênus, consolidando a parceria e garantindo o financiamento de todos os parceiros, o que agregará valor a todas as partes interessadas”, disse o CEO da TotalEnergies, Patrick Pouyanne, num comunicado.

A TotalEnergies disse que planeia compartilhar o seu interesse adicional com o seu parceiro estratégico e membro da joint venture QatarEnergy. A National Petroleum Corp. da Namíbia também detém participações nos blocos.

Numa declaração separada, o explorador português Galp Energia SGPS SA disse que encontrou uma “coluna significativa” de petróleo numa área próxima às descobertas Shell e Total. As operações de perfuração passarão a explorar alvos mais profundos e depois serão transferidas para outro local para avaliar a extensão da descoberta, de acordo com a Galp.