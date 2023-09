Tik Tok multado em 345 milhões de euros

A União Europeia multou o Tik Tok em 345 milhões de euros por violar as leis de privacidade de menores. A multa surge na sequência de uma investigação das autoridades irlandesas, uma vez que a sede europeia da plataforma se encontra em Dublin.

Entre as irregularidades estão a forma como as contas de utilizadores com menos de 16 anos são públicas por defeito e a inexistência de uma verificação para comprovar se os responsáveis pelo controlo parental das contas dos menores são efetivamente familiares ou responsáveis legais das crianças.

Bruxelas deu ao Tik Tok um prazo de três meses para resolver os problemas e cumprir as regras de privacidade europeias.

A plataforma contesta o valor da multa e assegura que as alterações há muito foram feitas, uma vez que a investigação incidiu exclusivamente no período entre Julho e Dezembro de 2020.