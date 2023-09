TAP já está a levantar cortes salariais e pagou retroativos

A maioria dos trabalhadores da TAP já viu levantados os cortes salariais no recibo de vencimento deste mês, tendo também recebido o pagamento de retroativos a julho, avança o Jornal de Negócios (acesso pago). Estes cortes aplicavam-se aos ordenados acima de dois salários mínimos.

Os cortes salariais, de cerca de 20%, tinham sido impostos no plano de reestruturação e eram previstos até ao final de 2024, mas chegam agora ao fim para vários trabalhadores no seguimento das negociações com os vários sindicatos para o novo Acordo de Empresa. Isto apesar de não terem ainda chegado a acordo com todos os sindicatos.

Já para os tripulantes de cabine, os cortes ainda não foram levantados na totalidade, mas em agosto já houve a diminuição de algumas rubricas que reduziam os ordenados. Perante estes desenvolvimentos, que ocorrem antes do planeado, o presidente executivo da companhia aérea foi a Bruxelas explicar a decisão.