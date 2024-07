TAAG renova identidade visual das aeronaves

A TAAG -Linhas Aéreas de Angola lançou a sua nova identidade visual para as aeronaves Airbus A220 e B787 Dreamliner, com o reforço da visibilidade da PALANCA na cauda e asas do avião, soube esta terça-feira a ANGOP.

Segundo uma nota de imprensa, a primeira aeronave da frota TAAG, dentro deste conceito (new livery), é o Airbus A220-300, com capacidade para 137 passageiros (12 em classe executiva e 125 em classe económica), com data de entrega prevista para o terceiro trimestre do ano em curso.

O novo Airbus A220-300 estará disponível em voos locais e regionais, num contexto em que se aproximam desafios importantes, como a transferência da operação da TAAG para o novo Aeroporto Internacional de Luanda Dr. António Agostinho Neto e a alteração do cenário competitivo, com a introdução do Mercado Único Africano de Transportes Aéreos (MUTAA/SAATM).

Com este processo, a Companhia está a materializar o seu plano estratégico com o crescimento da frota e destinos de forma a captar mais tráfego e a reforçar a sua conectividade regional.

A TAAG é uma companhia líder do mercado de aviação em Angola, reconhecida globalmente e com um crescimento sustentado, disponibilizando actualmente 12 destinos domésticos e 11 destinos internacionais. Além do transporte de passageiros, a sua frota realiza igualmente o transporte de carga, um serviço cada vez mais essencial para o desenvolvimento do ecossistema local.